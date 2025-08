Sin miedo a nada: Rolando Fonseca dijo lo que nadie se anima sobre Jonathan Moya y su gesto

El inicio de la Copa Centroamericana para la Liga Deportiva Alajuelense no fue el esperado. La Liga cayó 2-1 ante Plaza Amador de Panamá en el estadio Alejandro Morera Soto, y más allá del resultado, la figura de Jonathan Moya quedó en el centro de la polémica.

El delantero marcó el gol del empate parcial para los rojinegros y, en su celebración, mandó a callar a la afición manuda, generando críticas inmediatas desde distintos sectores.

Consciente del malestar causado, Moya utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas: “Por este medio, ofrezco una disculpa pública a toda la afición liguista que se sintió ofendida por dicha acción. Somos seres humanos y, como tales, cometemos errores; hoy, con humildad, lo reconozco”.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Jonathan Moya?

En medio del debate, Rolando Fonseca, histórico delantero de Alajuelense, Saprissa, dijo lo que pocos se han atrevido a expresar con claridad: “Puede ser una situación de inteligencia emocional, de la manera de manejar los momentos, porque a veces nos ganan las dificultades”.

El mensaje de Jonathan Moya en sus redes sociales.

Aunque reconoció que el gesto no fue apropiado, elogió en entrevista con La Teja la reacción de Moya tras el incidente: “Me encantó la humildad de él, pedir una disculpa, eso significa que entendió su error. Todos debemos seguir aprendiendo”.

El exgoleador también fue consultado sobre si vivió alguna situación similar en su carrera: “No pasé por esa circunstancia, más siempre en algún momento nos puede pasar, a cualquiera. Tal vez no con un gesto, pero pudimos decir una palabra no adecuada que a alguien hirió. No estoy libre de pecado, repito: a cualquiera le pasa, pero es de destacar la disculpa que dio Moya después”.

Fonseca, sin justificar el gesto, optó por resaltar el valor de la autocrítica y la capacidad de reconocer errores, una posición poco común en un entorno donde muchos prefieren el silencio o el juicio severo.