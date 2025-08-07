“Mediocres”: Rolando Fonseca estalla contra Fedefútbol y lanza una dura advertencia sobre el futuro de Costa Rica

Los clubes más grandes de Costa Rica firmaron una semana preocupante a nivel internacional. El miércoles, Club Sport Herediano, vigente bicampeón nacional, fue derrotado 4-2 por el Cacique Diriangén en Nicaragua, mientras que Liga Deportiva Alajuelense viene de caer como local por 2-1 frente al Plaza Amador de Panamá y Deportivo Saprissa apenas pudo imponerse por un gol de diferencia ante el humilde Verdes de Belice.

Estos resultados, que antes hubieran parecido impensables, hoy reflejan una dura realidad: el fútbol costarricense está perdiendo terreno en la región. Para Rolando Fonseca, máximo goleador histórico de la Selección de Costa Rica, el problema tiene raíces más que evidentes.

Según expresó este jueves en Radio Teletica, el emparejamiento a nivel centroamericano no se debe tanto al crecimiento de los rivales como al estancamiento propio.

Rolando Fonseca no tiene piedad con Fedefútbol

Este jueves, durante su participación en Teletica Radio, Fonseca cargó con munición pesada contra la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), acusándola de ser la gran responsable del estancamiento del fútbol tico.

“Hay resultados de mediocres, en donde el cuarto lugar entra de rebote y queda campeón, y todo se disimula. Un equipo que no fortalece es tetracampeón dejando dudas, y todo se disimula. En los últimos 10 años, en el fútbol nacional hemos levantado la alfombra y hemos ido disimulando, pero los resultados internacionales nos evidencian”, disparó Fonseca sin filtro.

“No hiciste nada para mejorar”

Y agregó: “Todo el mundo dice ‘se acortan las distancias’; no, nosotros dejamos de evolucionar, de crecer, de desarrollarnos, ¿y por qué? Voy a empezar por la Federación, como padre de todas estas criaturas: tenés tres hijos que te sacan nota 80, 85, 90 (Alajuelense, Saprissa y Herediano) y los otros 9 que tenías eran de mediocres para abajo… ¿Y qué hiciste? Nada, no hiciste nada para mejorar la calidad”.

Fonseca también se refirió al bochornoso estado actual de la Liga Promérica, que en este Apertura 2025 apenas cuenta con 10 equipos tras la salida forzada de Santos de Guápiles y Guanacasteca.

“Un día dijiste ‘ustedes hijos, se comportaron mal porque gastaron más plata de lo debido, quedan afuera, pero ustedes 10 sigan’. Nadie les enseñó a mejorar sus finanzas para que puedan cumplir con sus licencias. Hemos venido alcahueteando”, sentenció el histórico ex futbolista.

