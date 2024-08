Saprissa no venía jugando bien. A eso le sumó una derrota por la Copa Centroamericana justo ante Real Estelí, que lo había eliminado la temporada pasada, y encima tras el encuentro Vladimir Quesada expuso a Mariano Torres, quien no juega en césped sintético.

Esa combinación resultó explosiva para el Monstruo Morado y todo su entorno, que pese a ser el tetracampeón del fútbol costarricense, no escapa a las críticas sino que de hecho, queda más permeable a ellas.

Y si bien el sábado el equipo logró ganarle a Cartaginés, Mariano Torres se fue expulsado. Así que la recuperación no fue completa y al fin de cuentas, antes de finalizar una de las semanas más difíciles de los últimos tiempos, quien habló fue Juan Carlos Rojas.

Qué dijo Juan Carlos Rojas, el presidente de Saprissa

Juan Carlos Rojas eligió su cuenta de X para romper el silencio tras algunos días alejado de las primeras planas ya que, explicó el directivo, había viajado por un asunto familiar para acompañar a su hijo a empezar la Universidad.

Así, ya acomodado de nuevo en sus tareas, el presi morado habló. Y fue tajante. “Deportivamente este arranque sabíamos que iba a ser difícil”, aceptó Rojas pero no se achicó: “Hace 1 año fue igual, hace 6 meses también: arranques que costaron y luego curva de rendimiento ascendente, entrando a punto óptimo hacia el cierre del torneo. Así ganamos la 39 y la 40”, destacó en textuales palabras.

Juan Carlos Rojas fue contundente. (SAPRISSA)

“Tendremos que evaluar bien este tema de lesiones que nos ha diezmado y que, por más profunda que sea una plantilla, nadie aguanta mantener el mismo rendimiento con casi 10 jugadores fuera o limitados. Los iremos recuperando y lo mejor está por delante”, avisó, preocupado por el tema físico de sus jugadores.

La defensa de Juan Carlos Rojas en el peor momento de Vladimir Quesada

El presidente de Saprissa, además, cargó contra los periodistas y los medios que hicieron críticas que él consideró excesivas y remarcó: “Leyendo a algunos medios y escuchando a algunos comentaristas, parecería que de pronto, luego de ganar varios títulos al hilo, a Vladimir se le olvidó cómo dirigir, al gerente cómo armar equipo y a los dirigentes cómo gestionar”.

“Siempre he dicho que a Saprissa se le mide diferente”, continuó Rojas, “y que ese es el precio por ser el más grande. Yo estoy OK con ese doble estándar (¡o al menos ya me acostumbré!). ¡Pero juepucha, creo que se pasaron estos días!“.

El comunicado completo de Juan Carlos Rojas