“Presunta violencia familiar”: dirigió a Saprissa y Alajuelense y ahora está detenido por una causa muy delicada

La mañana de este domingo 16 de noviembre dejó al fútbol mexicano completamente desconcertado. Marco Antonio Rodríguez, ex árbitro mundialista, figura histórica de la Liga MX y recordado protagonista en torneos internacionales de la Concacaf, fue detenido por las autoridades.

La noticia fue confirmada por el diario RÉCORD, que reportó: “La detención de Marco Antonio, quien en su momento fue una figura reconocida del arbitraje nacional, fue confirmada por un documento en posesión de RÉCORD, que valida los datos sobre el avance de su caso”.

El motivo tras el arresto

Según detalló el medio mexicano, “el delito que se le imputa, presunta violencia familiar, es un hecho que data del año 2023“. En aquel año, el ex árbitro ya había sido detenido y puesto en libertad, pero la situación legal se habría reactivado, derivando en una nueva detención. “Chiquimarco”, como se conoce popularmente a Rodríguez, también había sido arrestado por este mismo delito el año pasado, aunque en esa ocasión recuperó la libertad en cuestión de horas.

Marco Antonio Rodríguez dijo presente en tres mundiales (Getty Images).

Sin embargo, esta vez el escenario parece distinto. Tras su reciente aprehensión, Marco Rodríguez deberá presentarse a una audiencia presencial obligatoria el próximo martes 18 de noviembre al mediodía, un paso procesal que marcará el rumbo de su situación jurídica.

El recuerdo de Marco Antonio Rodríguez en Centroamérica

Más allá de su reconocimiento en México, Rodríguez también es una figura ampliamente recordada en el fútbol centroamericano, donde dirigió a los gigantes ticos Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa en la Concachampions en un total de cinco ocasiones (un partido de la Liga y cuatro de los morados), e impartió justicia en once partidos internacionales de los titantes hondureños Olimpia y Motagua.

En Centroamérica no olvidan a “Chiquimarco” (Getty Images).

Además, protagonizó un capítulo especialmente polémico en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de 2010, cuando en un Honduras vs. Costa Rica anuló un gol al combinado catracho y omitió un penal, decisiones que desataron un escándalo en Tegucigalpa.

Aquellos fallos incluso llevaron al comentarista hondureño Salvador Nasralla a lanzar una amenaza contra el mexicano en directo y desde la cabina de transmisión, marcando un episodio inédito que quedó grabado en la memoria de los fanáticos.