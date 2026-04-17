Respaldo en River Plate: Jorshuad Pilarte recibe el guiño que todos esperaban y Costa Rica se ilusiona con su futuro

A miles de kilómetros de casa, enfrentarse al monumental reto de probarse en uno de los clubes más grandes y exigentes del continente americano puede resultar abrumador para cualquier joven. Sin embargo, Jorshuad Pilarte no está solo en su aventura por Argentina.

El talentoso volante costarricense de tan solo 16 años, que actualmente se encuentra realizando una pasantía en las divisiones menores de River Plate, acaba de recibir un espaldarazo de un compatriota.

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El mensaje de Saúl Durán para Pilarte

A través de sus historias de Instagram, el guardameta juvenil Saúl Durán —que tiene 18 años y milita en la categoría Sub-20 del Millonario— compartió una fotografía desde las instalaciones del club en la que se le ve posando muy sonriente junto a Pilarte, ambos vistiendo la indumentaria de entrenamiento de River.

El detalle que hizo sonreír a los seguidores ticos fue el cálido mensaje con el que el oriundo de San Isidro de El General acompañó la publicación: la palabra “hermano” junto a los emojis de un abrazo y la bandera nacional.

Saúl Durán acuerpa a Joshard Pilarte (Instagram).

Costa Rica empieza a ilusionarse

Mientras Jorshuad, actual capitán de la Selección Sub-17, busca deslumbrar a los estrictos ojeadores argentinos en estas semanas de pasantía para ganarse un lugar en el club de Núñez, la conexión tica en tierras gauchas alimenta la esperanza de cara al futuro.

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Ver a dos promesas del fútbol costarricense compartiendo el sueño de triunfar en uno de los semilleros más importantes del mundo es una noticia que, sin duda, invita a ilusionarse con lo que depara el horizonte de La Sele.

En síntesis

Saúl Durán, arquero tico que ya milita en las inferiores de River, se convirtió en el principal apoyo de Pilarte durante sus primeros días en Buenos Aires.

Contar con un compatriota dentro de la estructura de un club tan grande como River Plate supone un soporte clave para el juvenil.

Ambos futbolistas representan la nueva generación de legionarios que busca consolidarse en Sudamérica.