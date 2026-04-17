Del Superclásico al Clásico Nacional: 6 ex Boca y River que terminaron jugando en Saprissa, Alajuelense o Herediano

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate es, sin lugar a dudas, uno de los eventos deportivos más pasionales del planeta. Aunque parezca increíble, las canchas de Costa Rica se han dado el lujo de ver desfilar a varios jugadores que alguna vez sintieron el peso de defender esas históricas camisetas.

Si hacemos un filtro estricto y dejamos por fuera a aquellos que militaron en equipos de provincia (como Alberto Bica en Guanacasteca o Claudio “Chiqui” Pérez en San Carlos), nos queda una selecta lista de jugadores que jugaron en los gigantes de Argentina y luego pasaron por los equipos más ganadores de Tiquicia: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano.

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Mariano Torres (Boca y Saprissa)

Aunque hoy sea una leyenda viviente en Tibás, Mariano surgió de las divisiones menores de Boca Juniors, donde llegó a debutar en el primer equipo e incluso compartió vestuario y entrenamientos con Juan Román Riquelme. Tras un larguísimo viaje internacional, encontró su lugar en el mundo vistiendo la “S”.

Mariano Torres se formó en el semillero xeneize (Historia de Boca).

Marcelo Gómez (River y Alajuelense)

Un mediocampista todoterreno que lo ganó todo con el histórico Vélez de Carlos Bianchi y que luego pasó a River Plate, donde se dio el lujo de disputar varios Superclásicos. Ya en el cierre de una carrera brillantísima, aterrizó en Costa Rica en 2003 para ponerse la rojinegra de Liga Deportiva Alajuelense, club donde decidió colgar los botines.

Marcelo “El Negro” Gómez pasó por Vélez, River y LDA (La Página Millonaria).

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Matías Arce (Boca y Alajuelense)

Los hinchas xeneizes lo recuerdan con mucho cariño por haber marcado aquel gol agónico que les dio el título del Apertura 2000. Sin embargo, no logró afianzarse y empezó su ruta de trotamundos. En 2007 llegó a Alajuela para reforzar el mediocampo de la Liga, donde solo llegó a disputar unos míseros cinco partidos antes de que la dirigencia rojinegra decidiera rescindir su contrato.

Matías Arce marcó un gol histórico en La Bombonera (TyC Sports).

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Esteban Espíndola (River y Saprissa)

El zaguero sudamericano se formó y debutó con el primer equipo de River Plate en 2013, siendo incluso capitán de selecciones juveniles argentinas. Su buen rodaje en el fútbol centroamericano (específicamente en Honduras) llamó la atención de Walter “Paté” Centeno, quien lo llevó al Deportivo Saprissa en 2020 para reforzar la zona baja morada.

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Espíndola supo ser una promesa del fútbol argentino (Saprissa).

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Luis Abdeneve (Boca y Herediano)

Un “10” talentoso y dueño de una gran pegada. Tuvo dos etapas marcadas en Boca Juniors durante la convulsa década de 1980. En 1993, ya en el tramo final de su extensa carrera, aterrizó en Costa Rica para aportar su visión de juego en la media cancha del Club Sport Herediano, equipo en el que decidió ponerle fin a su carrera.

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Felipe Santiago Zelada (Boca y Saprissa)

Viajando un poco más atrás en el tiempo, encontramos a este puntero izquierdo que integró el plantel de Boca Juniors campeón del fútbol argentino en 1954. Buscando un nuevo aire en sus últimos años de actividad, aceptó el reto de venir a Centroamérica para jugar con el Deportivo Saprissa, institución donde cerró su ciclo como profesional.

Zelada fue campeón con el uniforme Azul y Oro (Historia de Boca).