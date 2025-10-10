“No conoce a Joel Campbell”: referente de La Sele dice lo que nadie en Costa Rica se anima sobre la decisión del Piojo Herrera

El empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras dejó más que un punto en la tabla de las Eliminatorias: también generó un fuerte debate por las decisiones técnicas de Miguel “Piojo” Herrera.

El mexicano acertó al devolverle la titularidad a Kendall Waston, quien fue picante post partido, pero sorprendió a muchos al dejar fuera de la convocatoria a Joel Campbell, uno de los futbolistas más experimentados y emblemáticos del país.

Esa ausencia no pasó desapercibida para Rodrigo Kenton, exentrenador de la Selección Nacional, quien habló sin filtros sobre el tema y lanzó una frase contundente que ha dado de qué hablar.

¿Qué dijo Kenton sobre la decisión de dejar afuera a Joel Campbell?

“Cuando yo vi que este señor decidió convocar a Kendall Waston pensé: lástima que no decidió lo mismo con respecto a Joel Campbell. Él no conoce a Joel”, declaró el ex entrenador de la Sele.

Kenton, con una larga trayectoria en el fútbol tico, defendió la importancia de los jugadores de jerarquía y carácter en momentos de presión, comparando directamente a Campbell con Waston.

“Es el tipo de persona igual que Waston, que saca pecho cuando hay balazos. No son jugadores de entrenamiento; cuando está llena la gradería, ahí va a ver a Joel Campbell, ahí los va a ver sacar pecho”, agregó el experimentado entrenador.

El exseleccionador aprovechó para dejar un mensaje sobre lo que, a su criterio, debe ser la estructura ideal de una selección competitiva: “Una tercera parte de veteranos, una tercera de edad intermedia y otra tercera de gente joven para formar una selección de peso.”