“No conoce a Joel Campbell”: referente de La Sele dice lo que nadie en Costa Rica se anima sobre la decisión del Piojo Herrera

Más allá del buen resultado obtenido en Honduras, Miguel Herrera fue muy criticado por la ausencia de Joel Campbell.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Fuerte crítica por la ausencia de Joel Campbell. (Foto: Getty Images)
El empate 0-0 entre Costa Rica y Honduras dejó más que un punto en la tabla de las Eliminatorias: también generó un fuerte debate por las decisiones técnicas de Miguel “Piojo” Herrera.

El mexicano acertó al devolverle la titularidad a Kendall Waston, quien fue picante post partido, pero sorprendió a muchos al dejar fuera de la convocatoria a Joel Campbell, uno de los futbolistas más experimentados y emblemáticos del país.

Esa ausencia no pasó desapercibida para Rodrigo Kenton, exentrenador de la Selección Nacional, quien habló sin filtros sobre el tema y lanzó una frase contundente que ha dado de qué hablar.

¿Qué dijo Kenton sobre la decisión de dejar afuera a Joel Campbell?

Cuando yo vi que este señor decidió convocar a Kendall Waston pensé: lástima que no decidió lo mismo con respecto a Joel Campbell. Él no conoce a Joel, declaró el ex entrenador de la Sele.

Kenton, con una larga trayectoria en el fútbol tico, defendió la importancia de los jugadores de jerarquía y carácter en momentos de presión, comparando directamente a Campbell con Waston.

“Es el tipo de persona igual que Waston, que saca pecho cuando hay balazos. No son jugadores de entrenamiento; cuando está llena la gradería, ahí va a ver a Joel Campbell, ahí los va a ver sacar pecho, agregó el experimentado entrenador.

Keylor Navas impacta a Honduras y cumple la promesa que aplaude todo Concacaf: por eso es el más grande de Costa Rica

Keylor Navas impacta a Honduras y cumple la promesa que aplaude todo Concacaf: por eso es el más grande de Costa Rica

El exseleccionador aprovechó para dejar un mensaje sobre lo que, a su criterio, debe ser la estructura ideal de una selección competitiva: “Una tercera parte de veteranos, una tercera de edad intermedia y otra tercera de gente joven para formar una selección de peso.”

