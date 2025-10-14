Es tendencia:
“Gran dolor”: Piojo Herrera comparte la noticia más devastadora luego del triunfo de Costa Rica sobre Nicaragua

A través de las redes sociales, el Piojo Herrera compartió una dolorosa noticia luego de la victoria de su Costa Rica.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El Piojo Herrera recibió una noticia desgarradora.
© Getty ImagesEl Piojo Herrera recibió una noticia desgarradora.

Este martes 14 de octubre, mientras los fanáticos de la Selección de Costa Rica todavía comentaban la goleada 4-1 de la Tricolor ante Nicaragua en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Miguel “Piojo” Herrera, entrenador del combinado nacional, compartió en sus redes sociales una noticia devastadora.

A través de sus historias de Instagram, el estratega de 57 años anunció el fallecimiento de un amigo cercano, de quien se despidió con un mensaje sentido que llegó hasta su México natal.

El adiós del Piojo para un amigo

Con gran dolor despedimos al doctor Gerardo Aguilar, excelente ser humano. Te voy a extrañar, QEPD amigo”, escribió el técnico de la Selección, acompañando este doloroso adiós con una serie de fotos junto a su amigo.

Piojo Herrera despidió a su amigo (Instagram).

Piojo Herrera despidió a su amigo (Instagram).

El panorama de La Sele

Mientras atraviesa este duro momento personal, el Piojo Herrera también vive un periodo intenso con la Selección Nacional. Tras superar las primeras dos finales que le deparó la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026 —empate en Honduras y goleada ante Nicaragua— , Costa Rica sigue dependiendo de sí misma para conseguir la clasificación directa.

Costa Rica pasó por arriba a Nicaragua (Concacaf).

Costa Rica pasó por arriba a Nicaragua (Concacaf).

Sin embargo, ahora más que nunca, deberá sumar resultados positivos visitando a Haití el 13 de noviembre en Curazao y recibiendo a Honduras el 18 del mismo mes en el Estadio Nacional.

Así quedó el Grupo C de la eliminatoria Concacaf

El Grupo C se encuentra liderado por Honduras, con 8 puntos y una diferencia de gol favorable de +5. Por ahora, el equipo de Reinaldo Rueda conseguiría la clasificación directa, mientras que Costa Rica, con 6 puntos y +3 de diferencia de gol, acedería al repechaje intercontinental como uno de los mejores segundos de la ronda final.

(Promiedos).

(Promiedos).

En tercer lugar aparece Haití, próximo rival de Costa Rica, con 5 puntos y diferencia de gol de 0, mientras que Nicaragua cierra el grupo con solo un punto y -8 de diferencia. Este escenario coloca a La Sele en una situación en la que cada partido se convierte en una final rumbo al Mundial 2026.

