Cambios en Costa Rica: Osael Maroto confirma importante noticia para La Sele clasifique o no al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica atraviesa la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y mientras el foco se mantiene en lo deportivo, desde la Fedefútbol llegó una noticia que marcará un antes y un después para el equipo nacional, sin importar si logra o no el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El presidente de la Federación, Osael Maroto, confirmó en una entrevista con Canal 7 que en las próximas semanas se anunciará una importante novedad relacionada con la imagen y la identidad de La Sele, como parte del convenio vigente con Adidas, la marca que viste a Costa Rica desde 2023.

Según explicó el jerarca, se trata de un cambio esperado por los aficionados, y cuya presentación se realizará en noviembre, justo antes de que finalice el año futbolístico.

¿Cuál es el anuncio que realizó Osael Maroto?

Recién después reveló de qué se trata: “Ahora en noviembre, Adidas nos confirmó que se viene la camiseta nueva de local; la de visita será presentada hasta marzo. Ojalá esa sea la que vayamos a usar en el Mundial”, expresó Maroto, con evidente ilusión.

El dirigente adelantó además que el nuevo diseño estará estrechamente ligado a la cultura costarricense y que busca reflejar la esencia del país.

“Es una camisa diferente a lo que estamos acostumbrados; tiene que ver mucho con la naturaleza y va a estar muy bonita…”, señaló.

Costa Rica firmó su acuerdo con Adidas en 2023, y desde entonces la marca ha lanzado dos modelos oficiales, tanto de local como de visitante. Esta nueva versión sería la tercera entrega y, según fuentes cercanas al proyecto, introducirá elementos simbólicos que representarán al país ante el mundo.