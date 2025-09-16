“Rechazo”: denuncian la interna con Keylor Navas que alarma a Costa Rica en medio de las eliminatorias

Keylor Navas pasó un año alejado de la Selección de Costa Rica. En marzo de 2024, por motivos personales, el legendario arquero decidió colgar los guantes de la Tricolor, lo que permitió que Patrick Sequeira se consolidara como titular indiscutido bajo los tres palos.

Sin embargo, ya en 2025, Navas reconsideró su postura y expresó su voluntad de volver a vestir la camiseta nacional. Miguel “Piojo” Herrera no dudó ni un instante: lo recibió con los brazos abiertos y le devolvió la titularidad, relegando al guardameta del Casa Pia, que había demostrado solvencia y carácter cuando se lo necesitó.

“Mambo” Núñez apunta a la interna de Costa Rica

En medio del tambaleante arranque de Costa Rica en la fase final de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, Víctor “Mambo” Núñez, histórico goleador del Club Sport Herediano, encendió la polémica.

“Keylor es el jugador más grande que ha tenido Costa Rica, y que esté en La Sele para todos debe ser una gran motivación. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado, que se ha ido de la Selección, tal vez después de tanto tiempo ya había un grupo muy establecido, que tenía una base. En los momentos más complicados estuvieron jugadores que dieron la talla”, afirmó el ex delantero.

“Tal vez, cuando entra Keylor al grupo hay un cierto rechazo, incomodidad o envidia, es lo que yo siento”, disparó el ídolo florense, desatando un acalorado debate entre sus compañeros de panel.

Opiniones divididas en Costa Rica

Allan Alemán desestimó por completo las palabras del Mambo: “Una cosa es lo que usted sienta o perciba, pero nadie está ahí. Hoy lo que usted piense es inválido”, retrucó. No obstante, el conductor Christian Sandoval se inclinó hacia la postura del dominicano: “Voy a decir una cosa. Tampoco pequemos de inocentes: si el río suena es porque piedras trae”, sentenció.

En las redes sociales, la polémica se replicó y la afición se partió en dos. Mientras algunos minimizaron las palabras del panelista con mensajes como “¿Estamos claros con que eso es un programa de aficionados de cantina, verdad?” o “¿Y por eso van a dejar pasar la oportunidad de sus vidas? (Ir al Mundial). No creo”, otros respaldaron a Núñez: “Tiene razón el Mambo, Keylor es un acomodado”, “Desde que volvió Navas todo se fue a la mierd*” y “Nos abandonó en el peor momento de la Sele, es lógico que se sientan así”.