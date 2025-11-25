“Es más de los jugadores”: Referente de la Selección de Costa Rica dice lo que el resto callaba sobre el fracaso de La Sele

El golpe por la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026 continúa generando reacciones fuertes en todo el país. Tras una eliminatoria marcada por empates dolorosos, decisiones discutidas y un cierre sin margen de error, La Sele quedó oficialmente fuera de la Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010, desatando una crisis deportiva y dirigencial de enorme magnitud.

Mientras la mayoría de las críticas han caído sobre la Federación Costarricense de Fútbol, el cuerpo técnico y los problemas estructurales del fútbol nacional, un exseleccionado se animó a poner el foco donde pocos lo han hecho: en los propios jugadores.

¿Cuál es el referente de Costa Rica que atacó a los jugadores?

En el programa TDMás, Mambo Núñez, histórico delantero de la Tricolor, fue tajante al evaluar la responsabilidad del plantel en el fracaso mundialista. Sin rodeos, aseguró que el peso de esta eliminación no puede atribuirse únicamente al entorno o a las deficiencias del medio local.

“Yo entiendo que la infraestructura del país, que el fútbol, que las canchas, pero estos jugadores juegan en Europa. Algunos en la MLS”, expresó con firmeza.

El exatacante recordó que La Sele contaba con figuras consolidadas en el extranjero, como Manfred Ugalde en Rusia, Josimar Alcócer en Bélgica y Alonso Martínez en la MLS, entre otros. Todos ellos, dijo, estaban en condiciones competitivas de asumir el reto y marcar la diferencia.

Sus palabras, contundentes y directas, contrastan con el discurso dominante de los últimos días, en el que las responsabilidades han apuntado sobre todo hacia la Fedefútbol, la planificación y la dirección técnica. Sin embargo, Mambo subrayó que, independientemente de esos factores, el talento y la experiencia internacional del plantel debieron ser suficientes para evitar un desenlace tan doloroso.