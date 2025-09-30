Salió campeón con Alajuelense, jugó un Mundial con Costa Rica y ahora pide el castigo que pocos se animan para Creichel Pérez

Un referente del fútbol costarricense levantó la voz para pedir una sanción ejemplar contra Creichel Pérez, algo que pocos se han animado a plantear. Con la experiencia de haber pasado por Alajuelense y hasta por un Mundial, dejó claro que la disciplina debe ir de la mano tanto en el club como en la Selección.

Para él, el compromiso con la camiseta nacional comienza respetando las normas y manteniendo la conducta profesional en todo momento.

¿Quién pide un castigo ejemplar para Creichel Pérez?

Mambo Núñez no se guardó nada al opinar sobre la situación de Creichel Pérez, dejando claro que las consecuencias de sus actos en la Liga también deberían reflejarse en la Selección.

Para el exjugador, la disciplina no puede dividirse en dos terrenos: lo que pasa en el club también impacta en el combinado nacional, porque al final el objetivo es común, llevar a Costa Rica al próximo Mundial.

Mambo Núñez

“Creo que el castigo de la Liga también viene para la Selección, porque se supone que estamos trabajando juntos, porque queremos llevar a la Selección al Mundial. Y si usted hace una falta en su equipo, la está haciendo también para su Selección. Yo creo que ahí, ya mañana, debería haber algo, y decir: ‘Bueno, Creichel no está en la Selección“, afirmó Mambo Núñez.

Según Núñez, el mensaje que debe mandar la dirigencia y el cuerpo técnico es firme: si un futbolista se equivoca en su equipo, está faltándole también a la Selección. Por eso, considera que lo lógico es que haya una sanción uniforme y que, en este caso, Creichel Pérez no sea convocado.

¿Cuál fue el titulo que ganó Mambo Núñez con Alajuelense?

Mambo Núñez alcanzó uno de los momentos más altos de su carrera cuando levantó con Alajuelense la Copa de Campeones de la Concacaf en la temporada 2003/04.

Aquel título no solo consolidó al club rojinegro como uno de los gigantes de la región, sino que también marcó a una generación de futbolistas que lograron llevar el nombre de Costa Rica a lo más alto del continente.

Mambo Núñez y la Selección de Costa Rica

Mambo Núñez formó parte del plantel de Costa Rica que disputó la Copa Mundial de Fútbol de Alemania 2006, un hecho que marcó su carrera al estar presente en la máxima cita del balompié. Aunque no tuvo participación en los partidos, su inclusión en la nómina mundialista lo consolidó como uno de los jugadores importantes de aquel plantel.