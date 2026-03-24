“Quiere estar en La Cueva”: Alajuelense recibe una inesperada noticia sobre Joel Campbell y en Saprissa ya reaccionan

En medio de las versiones que vuelven a poner a Joel Campbell en el centro de la conversación, Alajuelense recibió una noticia que pocos esperaban y que rápidamente generó eco en la otra acera, donde en Saprissa la posibilidad de un retorno, ya empezó a provocar reacciones entre aficionados y analistas.

A todo este contexto también se le añade el discreto nivel que Joel Campbell ha venido mostrando en la cancha, un aspecto que sin duda influye en cualquier análisis que se haga sobre su continuidad en Alajuelense.

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La inesperada noticia que recibe Alajuelense sobre Joel Campbell

El periodista José Eduardo Mora en la mesa de Tigo Sports Costa Rica, aseveró que Joel Campbell sigue siendo un jugador al que se le reconoce su calidad, pero su paso por Alajuelense habría estado marcado también por una sensación de arrepentimiento por no haberse mantenido en Saprissa.

Bajo esa lectura, el periodista dejó entrever que el atacante conserva un vínculo emocional con el club morado y que su deseo sería volver a Tibás, una afirmación que inevitablemente alimenta el debate sobre un posible regreso en el futuro.

“A Joel Campbell nunca le he restado calidad, si bien en Alajuelense lo han tratado muy bien, pero cuando llegó al Morera Soto, se arrepintió de no estar más en Saprissa. Él quiere estar en La Cueva”, aseveró el periodista José Eduardo Mora en la mesa de Tigo Sports Costa Rica.

¿Qué dicen los hinchas del Saprissa sobre traer a Joel Campbell de regreso?

En la reacción de los aficionados de Saprissa predominó un tono de rechazo ante la posibilidad de fichar a Joel Campbell, con comentarios marcados por la negativa y frases del estilo “ni regalado”, reflejando que una parte importante de la afición no ve con buenos ojos su eventual llegada.

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Aficionados del Saprissa sobre un posible regreso de Joel Campbell a Saprissa

Aficionados del Saprissa sobre un posible regreso de Joel Campbell a Saprissa

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Datos claves

El periodista José Eduardo Mora aseguró en Tigo Sports Costa Rica que Joel Campbell habría sentido arrepentimiento por no haberse mantenido en Saprissa tras su llegada a Alajuelense .

aseguró en que por no haberse mantenido en tras su llegada a . Según esa misma versión, el atacante mantiene un vínculo emocional con el club morado y su deseo sería volver a Tibás , una afirmación que reactivó por completo la discusión sobre su futuro.

y su deseo sería , una afirmación que reactivó por completo la discusión sobre su futuro. La reacción de buena parte de la afición saprissista ha sido de rechazo ante esa posibilidad, con comentarios en tono negativo como “ni regalado”, dejando claro que su eventual regreso no genera consenso entre los hinchas.