Joel Campbell atento: José Giacone respondió si lo llevaría a Herediano en este mercado de fichajes

Con la salida confirmada de Joel Campbell de Alajuelense, le consultaron a José Giacone si lo ficharía en Herediano y su respuesta fue directa.

El mercado de fichajes no le da respiro a Joel Campbell. Tras confirmarse su salida de Liga Deportiva Alajuelense, el delantero quedó en una situación inesperada, con el pase en su poder pero sin un destino claro en el corto plazo. Lo que parecía una oportunidad para elegir con calma su próximo paso, empieza a transformarse en una carrera contrarreloj.

En medio de ese escenario, apareció una posibilidad que generaba ruido en el entorno: Club Sport Herediano. El reciente campeón del fútbol costarricense era visto como un destino lógico para un jugador de su jerarquía, especialmente por su capacidad para competir en instancias decisivas.

Sin embargo, esa puerta parece haberse cerrado antes de abrirse. En una entrevista con Kevin Jiménez, el técnico del Team, José Giacone, fue consultado directamente sobre la posibilidad de sumar a Campbell en este mercado.

¿Qué dijo José Giacone sobre fichar a Joel Campbell?

Su respuesta sorprendió por la claridad. “Es un muy buen jugador. Ahora que nosotros en Herediano necesitemos esa posición, creo que no”, afirmó, descartando de manera elegante pero firme cualquier intento de acercamiento.

Giacone incluso fue más allá en su análisis. Reconoció las virtudes del delantero, destacando que es un futbolista que marca diferencia y que no le pesan los momentos complicados, pero dejó en claro que la decisión no pasa por el nivel del jugador, sino por la planificación del equipo.

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“Hay que ver en qué posición nos vamos a reforzar. Herediano tiene muy buenos jugadores en esa posición”, explicó, reforzando la idea de que el plantel ya está cubierto en ese sector del campo.

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La postura del entrenador no hace más que confirmar lo que ya había anticipado Jafet Soto, director deportivo del club, quien días atrás había descartado cualquier interés en el atacante.

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Así, Campbell ve cómo otro posible destino se diluye en cuestión de horas. Y lo hace en un contexto donde cada movimiento empieza a ser determinante para definir su futuro.

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El delantero sigue siendo un nombre fuerte en el mercado, pero las decisiones de los clubes comienzan a marcar el ritmo de un futuro que es pura incertidumbre. Mientras tanto, en Herediano el enfoque está en sostener la base del equipo campeón y reforzar únicamente en posiciones específicas, algo que deja fuera de ecuación a figuras como Campbell.

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