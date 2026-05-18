“Me voy cabizbajo”: Marcel Hernández confiesa el fracaso que tuvo con Herediano pese a ser campeón

Pese a que ganó el título con Herediano, Marcel Hernández no se quedó conforme al 100 por ciento.

Marcel Hernández fue la gran figura del Herediano campeón del Clausura 2026. El cubano marcó el gol que le dio el campeonato contra Saprissa el pasado sábado y se consagró como el máximo goleador de la competencia con un total de 12 tantos.

A pesar de la euforia por lo conseguido con el Team, Marcel Hernández se siente incompleto por no haber logrado una meta individual que se propuso al inicio del campeonato nacional.

Su gran deseo para este semestre era marcar un hat-trick, algo que no pudo alcanzar: “Me propuse algo este semestre y no lo cumplí, hacer un hat-trick con el Herediano y no lo he hecho. Me voy un poquito cabizbajo con eso porque tenía que haber cumplido esa meta“.

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Además, el cubano reconoció cuándo será momento de ponerle un cierre definitivo a su carrera: “Siempre hay cosas que faltan. En el momento en que me conforme, me retiro“.

Los clubes de Costa Rica se lamentan no haberlo contratado a tiempo

Este lunes, en una entrevista con ESPN, Marcel Hernández comentó que fue rechazado por muchos de los clubes de Costa Rica cuando era un jugador totalmente desconocido.

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“Tengo la posibilidad de conversar con algunos presidentes que en aquel momento se le comentó la posibilidad de yo poder venir y decían que no, después me decían que se lamentaban en no haber abierto la mente a que un cubano llegara“, comentó el delantero de Herediano, que inició su travesía en suelo tico con el Cartaginés cuando Paulo Wanchope era el DT.

En resumen

El delantero Marcel Hernández se consagró campeón y máximo anotador del torneo Clausura 2026.

se consagró campeón y máximo anotador del torneo Clausura 2026. El atacante cubano finalizó la competencia como el goleador del certamen con 12 tantos .

. El futbolista lamentó no haber cumplido su meta de marcar un hat-trick con Herediano