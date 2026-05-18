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Revelan otra sorpresiva versión sobre la salida de Joel Campbell de Alajuelense: “Información directa de la Liga”

Al parecer, Ismael Rescalvo no le habría manifestado a Joel Campell su deseo de que continuara en Alajuelense.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Joel Campbell se marcha de la Liga después de tres años.
© Getty y Beto ZuñigaJoel Campbell se marcha de la Liga después de tres años.

Los caminos de Joel Campbell y Liga Deportiva Alajuelense se separaron definitivamente. El club anunció su salida este lunes, marcando el inicio de una reestructuación que están llevando a cabo el nuevo gerente deportivo, Carlos Vela, en consenso con el nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, y la dirigencia.

Por el peso propio de la figura de Campbell, la noticia generó revuelo inmediatamente en el fútbol costarricense. Y el periodista Kevin Jiménez, especializado en lo que a materia de fichajes refiere, contó el trasfondo de la partida del delantero de 33 años, resistido por buena parte de la afición rojinegra.

El detalle clave es que Rescalvo supuestamente le había dado señales positivas al ex Arsenal respecto a su continuidad en la Liga durante la reunión que mantuvieron. Pero la situación dio un giro después del fin de semana y tuvo el desenlace que ya es de público conocimiento.

¿Cuál es la nueva versión sobre la marcha de Joel Campbell de la Liga?

En la última emisión de su programa, Teléfono Rojo, el reportero Josué Quesada explicó que maneja otra versión de los hechos: “Tengo información de Campbell que es un poco diferente. Tengo información directa de la Liga. Hoy Kevin dijo que el viernes le dijeron que sí y hoy que no. A mí lo que me dicen es que nunca le dijeron que sí. Y que el jueves hubo una reunión entre Ismael Rescalvo y Campbell en la que solo ellos dos saben lo que pasó“.

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Rescalvo le dijo a Vela: ‘Yo vengo con el método de tenencia de pelota, de subir y bajar, fútbol total, posesión, desplazamientos y velocidad, en mi equipo tiene que correr todo el mundo’. Ahí fue donde se cayó Campbell. Le dijeron ‘no, profe, con él no’ y le dieron la mala noticia a Joel”, cerró Quesada.

El gran interrogante ahora es qué sucederá con el futuro del atacante, quien ya fue rechazado por Saprissa, Herediano y Sporting. La única alternativa posible a nivel local pareciera ser Cartaginés, pero solo si está dispuesto a aceptar una considerable reducción salarial. A nivel internacional, Comunicaciones de Guatemala también le bajó el pulgar.

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(Foto: LDA)

(Foto: LDA)

En paralelo, Alajuelense comienza a pasar la página. Después de confirmar la marcha de Campbell, le llegó el turno a otro futbolista que ya no tenía contrato: el delantero José Alvarado, quien llegó el semestre procedente de Sarchí.

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Datos clave

  • Surge una nueva versión que asegura que el técnico Ismael Rescalvo nunca le dio el “sí” a Joel Campbell para continuar en Alajuelense.
  • La baja del delantero se habría definido tras una reunión donde el estratega español priorizó su método de alta intensidad, velocidad y despliegue físico, características en las que Campbell no encajaba.
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  • Tras confirmarse su salida oficial de la Liga, el mundialista tico sigue sumando puertas cerradas tras los descartes de Saprissa, Herediano, Sporting y Comunicaciones.

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