Joel Campbell se pronuncia tras salir de Alajuelense y le manda un mensaje a su próximo equipo

Después de su salida de Alajuelense, Campbell ya trabaja en lo que será su próxima etapa como profesional.

Este lunes, se supo que el futuro de Joel Campbell cambiará en la próxima temporada después de la decisión de la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo manudo determinó que no le renovará el contrato, por lo que no seguirá en la institución.

Tras tres años con la camiseta rojinegra, Campbell tendrá nuevo equipo en el siguiente semestre. Luego del comunicado oficial que emitió la Liga en sus redes sociales para despedir al jugador, el ex Arsenal publicó una historia en su cuenta de Instagram para su nuevo club.

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A través de su cuenta personal, el ahora ex jugador de Alajuelense compartió un video en el que se lo ve entrenando en un gimnasio ubicado en Santa Ana. Estas imágenes fueron publicadas por su entrenador Anto Miranda, quien trabajó este lunes con el delantero. Joel Campbell ya le envía un mensaje a su nuevo club y quiere demostrar que está en condiciones físicas.

¿Dónde estará el futuro de Joel Campbell tras salir de Alajuelense?

Con respecto a su nuevo equipo, hay varias opciones que se le cerraron a Joel Campbell. En Costa Rica, el 10 fue rechazado por Herediano, Saprissa, Liberia y Sporting. También sonó en Comunicaciones de Guatemala, pero sólo se trató de un rumor.

No quedan muchas alternativas en Costa Rica, especialmente por el presupuesto que percibía en Alajuelense. Es uno de los jugadores con mejor salario en el campeonato nacional, por lo que no será fácil que cualquier otro equipo tico pueda pagarlo.

Según diversas fuentes, el monto que recibía Campbell por su salario era de 20 mil dólares, una cifra muy alta para la Liga Promérica. Además, se rumoreó que una de las condiciones para que continúe en Alajuelense era que reduzca este sueldo, algo que no sucederá tras su salida.

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En resumen