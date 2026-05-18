Jafet Soto habló como nunca sobre los acercamientos de Joel Campbell con Herediano: “Hay cosas pendientes”

El presidente de Herediano dio detalles inédito sobre las plásticas que tuvo con Joel Campbell y el verdadero motivo por el que la operación no prosperó.

Joel Campbell había sonado nuevamente como refuerzo para Club Sport Herediano días atrás, cuando su contrato con Liga Deportiva Alajuelense finalizó y su situación entró en análisis por parte de la directiva y el gerente deportivo, Carlos Vela, a la espera de la decisión del nuevo entrenador.

Sin embargo, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, salió a desmentir de forma tajante dicho rumor, alimentado por el fuerte acercamiento que se dio entre las partes antes de que Óscar “Machillo” Ramírez le diera una segunda oportunidad al experimentado delantero para el Torneo Apertura 2025.

Finalmente, este lunes se anunció la salida definitiva de Campbell de la institución rojinegra. Aparentemente, no encajaba en el proyecto del entrenador español. Y ahora su futuro es una incógnita pese a la enorme carrera que construyó y que lo posiciona como uno de los jugadores más talentosos en la historia del fútbol costarricense.

Jafet Soto contó por qué Joel Campbell no llegó a Herediano

El jerarca de Herediano habló como nunca sobre esa negociación fallida —que tuvo lugar hace ya tres ventanas de fichajes— en el programa Teléfono Rojo: “Primero, Campbell tenía contrato. Y segundo, voy a decirlo realmente: es un gran jugador. Yo pensaba que si ganaba ritmo y clasificábamos al Mundial iba a generar ingresos. Y obviamente tuvo un par de llamadas con Joel”.

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“Tengo confianza con él porque yo lo llevé a la Selección Nacional. Cuando era asistente de Ricardo (La Volpe), lo llevé a un partido Monterrey-Saprissa, ahí volvió Joel de Puntarenas y le dije que vea a Campbell. Sí hubo un par de contactos, pero nada así como formal. Primero, Joel es de (Joaquim) Batica. Batica y yo no nos llevamos bien. Hay cosas pendientes. Yo no trato mucho con agentes, a mí no me gusta”, afirmó Soto.

También dio su criterio sobre por qué cree que se le cerraron las puertas a Joel en la Liga, Saprissa, Herediano y Sporting: “No sé, yo pienso a veces que las ofertas por un jugador tan importante, de tanta calidad, con tanto currículum… Cualquier dirigente se echaría para atrás. Porque después de lo que ha ganado y en los equipos en los que ha jugado, hacer una oferta puede ofender al propio jugador. Y a veces uno tiene que cuidar ciertas cosas institucionales que son más importantes que cualquier figura de nivel nacional e internacional”.

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En ese momento, le retrucaron: “¿Y si lo llama Joel?”. Pero el directivo le puso fin al tema manteniéndose firme en su postura. “No me va a llamar. Joel perfectamente puede terminar jugando en Sudamérica, con un equipo importante, reforzar ahora para Libertadores, es un jugador muy atractivo. Él no terminó mal el campeonato, terminó jugando. Tuvo una lesión en un momento determinante cuando la Liga lo estaba utilizando y estaba volviendo a ser Joel en el cierre. Pero ofertas no le van a faltar”.

En síntesis

Jafet Soto confirmó que existieron llamadas con Joel Campbell, pero aclaró que nunca llegaron a una oferta formal.

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El jerarca del “Team” reveló que la negociación no prosperó porque no tiene una buena relación con Joaquim Batica, representante del delantero tico.

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Soto descartó buscar al atacante tras su salida de la Liga y aseguró que, por su alta calidad, el destino de Campbell podría estar en Sudamérica jugando Copa Libertadores.