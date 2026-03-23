¿Precontrato con Jafet Soto? Kevin Jiménez responde sobre el futuro de Joel Campbell mientras se aleja de Alajuelense

No hace falta acudir a los servicios de una pitonisa para intuir que el futuro de Joel Nathaniel Campbell Samuels se encuentra cada vez más lejos de la Liga Deportiva Alajuelense.

Con su contrato a punto de expirar y percibiendo uno de los salarios más altos del fútbol de Costa Rica, el atacante de 33 años ha perdido tanto terreno en la consideración de Óscar “Machillo” Ramírez que el pasado sábado no sumó ni un solo minuto en la derrota por 2-1 ante Herediano, pese a las múltiples bajas del equipo.

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¿Campbell firmó un precontrato con Herediano?

En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales un rumor que sacudió el fútbol tico: Joel Campbell ya tendría un precontrato firmado con el Club Sport Herediano para sumarse al proyecto liderado por Jafet Soto una vez finalizada la temporada.

Joel Campbell termina su contrato en Alajuelense (Teletica).

El vínculo no suena descabellado. A mediados de 2025, el Team ya había mostrado interés en el ex Arsenal, por lo que la posibilidad de retomar ese acercamiento volvió a instalarse en medio de su inminente salida de la Liga.

La aclaración de Kevin Jiménez

Este lunes, el tema fue abordado en el programa Seguimos, donde Jason Arce consultó directamente a Kevin Jiménez, especialista en mercado de fichajes, sobre la veracidad de esta información.

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La respuesta fue sincera y contundente: “No me ha llegado ni el rumor de que Joel haya firmado un precontrato con Herediano. Sí les puedo decir que en el mercado en el que Joel estaba a punto de salir de la Liga, en ese momento sí hubo conversaciones con Herediano, ahora ya no lo sé, vamos a hacer la consulta”.

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Además, el periodista explicó que este tipo de acuerdos no son habituales en el fútbol nacional. “En el caso de Joel, que le quedan pocos meses, él ya puede firmar un contrato oficial con Heredia. Yo lo veo difícil, pero vamos a averiguar ese tema. Es un jugador que no cuenta para el Macho, es la realidad”, sentenció.

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De esta manera, el futuro de Joel Campbell sigue abierto, aunque todo parece indicar que su ciclo en Alajuelense está llegando a su fin. Salvo un giro imprevisto, a partir del 1 de julio de 2026 iniciará un nuevo capítulo alejado del Morera Soto.

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En síntesis