“Apoyo a Saprissa”: jugó en Alajuelense, le hizo gol al Monstruo, pero su vida dio un giro inesperado y se convirtió en morado

El Deportivo Saprissa tendrá un nuevo aficionado entre sus filas y que es reconocido por su paso por la Liga Deportiva Alajuelense. Se trata de Johnny Woodly, quien ya se retiró en 2021, pero ahora sigue el fútbol costarricense desde afuera.

Woodly estuvo en Alajuelense durante un semestre. Llegó en mayo de 2016 con el objetivo de ser campeón, pero no pudo conseguirlo. De todas maneras, se dio el lujo de convertirle a Saprissa en un clásico nacional en la segunda fase del Torneo de Invierno.

Ahora, el ex manudo acaba de confesar que apoyará a Saprissa, ya que su hijo de 17 años (Derek) se encuentra en el primer equipo del Monstruo. Hizo su estreno profesional el pasado 18 de enero en la derrota por 2-0 ante Herediano. El juvenil ingresó a los 84 minutos.

Recientemente en una entrevista con Diario Extra, Woodly reveló que ahora alentará a los morados: “Hoy en día mis hijos están en Saprissa, como buen padre voy a desear lo mejor para ellos. Saprissa tiene que estar bien. Mi corazón está dividido mientras mis hijos estén en Saprissa. Apoyo a Saprissa porque están ahí“.

De igual manera, el ya retirado delantero guarda buenos recuerdos de Alajuelense: “Cuando estuve en Alajuelense, el trato que recibí de la afición fue muy bonito, eso lo aprecio y lo llevo en el corazón. Siempre voy a querer que esté bien“.

El paso de Johnny Woodly por la Liga fue breve. Llegó a disputar 24 partidos (16 como titular) con la camiseta rojinegra. En total, marcó seis goles y aportó una asistencia. También le marcó a Herediano y le convirtió dos a Santos en la segunda fase.