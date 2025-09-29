“Que se maten”: Jorge Luis Pinto destrozó a los jugadores borrados de Alajuelense y opinó sobre la decisión del Piojo Herrera

La semana negra de Liga Deportiva Alajuelense sigue generando repercusiones. El escándalo protagonizado por Creichel Pérez, quien habría ido de fiesta, consumido licor y terminado a los golpes con su compañero John Paul Ruiz, provocó que el técnico Óscar “Machillo” Ramírez lo apartara de la convocatoria para el duelo ante Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La decisión del Machillo contrastó con la postura del seleccionador nacional, Miguel Herrera, quien sí decidió darle una oportunidad a Pérez incluyéndolo en el microciclo de trabajo previo a las eliminatorias mundialistas. Esa diferencia de criterios encendió el debate en el fútbol costarricense.

Para conocer una visión externa, se consultó al extécnico de la Selección, Jorge Luis Pinto, quien no se guardó nada al opinar desde Colombia. El estratega cafetero, a quien se le enviaron videos de la supuesta bronca, respondió con dureza.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto sobre el escándalo de Alajuelense?

“Déjenlos que se maten entre ellos, que se quemen fundas entre ellos. Soy muy agradecido con Costa Rica, me ha llamado mucha gente sobre este tema”, sentenció.

La frase “quemar fundas”, utilizada en el argot colombiano, hace referencia a la idea de que al pelear entre sí, los protagonistas terminan cometiendo errores que perjudican a todos por igual. Pinto usó esa expresión para dejar claro que, a su juicio, los jugadores son responsables de hundirse por sus propias acciones.

Jorge Luis Pinto opinó sobre la decisión de Miguel Herrera. (Foto: Diario Diez)

Eso sí, el exentrenador mundialista evitó entrar en conflicto directo con Herrera. “Pero que el Piojo haga lo que quiera, él tiene su línea de conducta, Pinto tiene otra línea de conducta, que él haga lo que crea conveniente. No quiero que la gente crea que estoy haciendo mal ambiente”, añadió.

Con sus palabras, Pinto no solo cuestionó la indisciplina de los futbolistas liguistas, sino que también dejó entrever que el manejo de estas situaciones depende del estilo de cada entrenador. Lo que está claro es que el escándalo de Pérez y Ruiz sigue sacudiendo a Alajuelense y a la Selección en pleno arranque de un momento decisivo.