Humillado por Saprissa y Herediano: Alajuelense sufre un último golpe devastador tras fracasar en el Clausura 2026

La pesadilla de Liga Deportiva Alajuelense parece no tener fin. Tras consumarse su dolorosa eliminación en la fase regular del Torneo Clausura 2026 al caer 2-1 en su visita al Municipal Liberia, el entorno manudo no solo debe lidiar con la frustración deportiva y económica, sino también con el peso de su propia historia.

Al quedar fuera de la fase final, la institución rojinegra ha quedado expuesta ante una estadística lapidaria que agiganta la herida y la deja muy mal parada frente a sus dos máximos rivales históricos: Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano.

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La última noticia que el liguismo necesitaba

El encargado de ponerle sal a la herida liguista fue el periodista y estadígrafo Joseph Fernández, quien tras el pitazo final en el Edgardo Baltodano publicó un dato que desnudó la fragilidad de Alajuelense en los torneos cortos.

Según el registro detallado por el comunicador, la Liga es el club grande de Costa Rica que más veces se ha quedado sin clasificar a la segunda ronda desde que se instauró este formato de competición.

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Con el tropiezo en este Clausura 2026, la escuadra manuda alcanzó la insólita e indeseable cifra de 8 torneos fracasando en su intento de avanzar a la fase final para pelear por el título.

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Brecha abismal con Saprissa y Herediano

Lo que verdaderamente convierte este dato en una humillación para Alajuelense es la abismal diferencia que existe al comparar su historial con el de Saprissa y Herediano. La estadística que el fracaso rojinegro no solo es el mayor entre los clubes tradicionales, sino que cuadruplica los tropiezos de sus archirrivales.

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Mientras el León acumula 8 eliminaciones tempraneras, tanto el Deportivo Saprissa como el Club Sport Herediano apenas registran 2 torneos sin clasificar a la segunda ronda en toda la historia de este formato.

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En síntesis

Alajuelense llegó a 8 torneos sin clasificar a la segunda fase en la historia de los torneos cortos.

sin clasificar a la segunda fase en la historia de los torneos cortos. El dato de Joseph Fernández humilla al liguismo al mostrar que Saprissa y Herediano solo han quedado fuera en 2 ocasiones cada uno, una diferencia de 4 a 1.

solo han quedado fuera en cada uno, una diferencia de 4 a 1. Mientras el Monstruo no falta a una fase final desde 2010, la Liga vuelve a quedar fuera de la fiesta grande.