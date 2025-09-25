Primero postergan el partido de Herediano y ahora esto: Jafet Soto recibe otro revés que lo pone en desventaja ante Alajuelense

El panorama no pinta sencillo para el Herediano de Jafet Soto en la antesala de su duelo contra Alajuelense, ya que el equipo florense ha tenido que lidiar con imprevistos que condicionan su preparación.

Ahora, entre reprogramaciones y bajas sensibles, Jafet Soto afronta un nuevo obstáculo que lo deja en clara desventaja para un partido de alto voltaje.

El primer golpe que recibió Jafet Soto con Herediano

La noticia de la reprogramación del clásico entre Herediano y Alajuelense, que originalmente estaba pactado para el 4 de octubre y ahora se jugará el 15, cayó como un balde de agua fría en el conjunto florense.

El cambio se dio luego de que la Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, recibiera un permiso especial para realizar microciclos con varios jugadores convocados, lo que terminó modificando el calendario.

Jafet Soto – Herediano

Para Herediano esto representó un revés, ya que de haberse mantenido la fecha inicial, Alajuelense habría llegado disminuido y con varias bajas por las convocatorias a la Tricolor.

Con el partido movido al 15 de octubre, los manudos podrán contar nuevamente con sus seleccionados, perdiendo así los florenses una ventaja que parecía clave en un clásico de tanta importancia.

¿Cuál es el nuevo golpe recibió el Herediano de Jafet Soto?

El jugador de Herediano, Allan Cruz, fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa económica de ₡200.000, luego de que en un encuentro utilizara expresiones y gestos considerados ofensivos hacia los oficiales del partido.

Allan Cruz – Herediano

Dicha sanción deja al equipo florense sin una de sus piezas en compromisos de alta exigencia, ya que Cruz no podrá estar disponible frente a Guadalupe, Alajuelense y Liberia.