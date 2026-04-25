Santiago van der Putten se vio conmovido por una grave lesión el pasado mes de marzo en el partido entre Alajuelense y Herediano. El defensor central volvió a sufrir la ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no jugará hasta el próximo año.

Mientras se recupera de esta lesión que ya le había sucedido en la otra rodilla, el defensor central fue reconocido por el CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos). Éste centro, ubicado en Suiza, se encarga de estudiar datos y estadísticas para tomar diferentes conclusiones.

Santiago Van der Putten elegido como el mejor defensor Sub-23 de Centroamérica

Santiago van der Putten se ubica en el décimo puesto entre todos los defensores Sub-23 de América. El zaguero de Alajuelense es el único de Centroamérica que integra el top 10 y se rodea de grandes figuras del continente.

ver también Revelan la decisión de Machillo Ramírez que nadie quería escuchar en Alajuelense: “Confirma que no va a seguir”

El CIES se basa en los últimos seis meses y en aquellos jugadores que sumaron como mínimo 720 minutos en este período. En el primer lugar, aparece Lautaro Di Lollo, defensor central de Boca Juniors. También aparece segundo Tomás Palacios de Estudiantes y Lautaro Rivero de River Plate en el sexto lugar, quienes fueron convocados a la Selección Argentina.

Van der Putten está por debajo de Mbezekeli Mbokazi, defensor del Chicago Fire. Es el único Sub-23 de la Concacaf después del futbolista de Alajuelense. Ni siquiera hay jugadores de la Liga MX, considerada por muchos como la mejor de la región.

Publicidad

Publicidad

Este tipo de datos es uno de los que analizó el club argentino Lanús en su momento para fijarse en Van der Putten. El hecho de que vuelva a integrar una lista con defensores con gran futuro hace que aparezca en el radar de otros equipos. No obstante, todavía debe recuperarse de la lesión en su rodilla derecha.