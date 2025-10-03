Es tendencia:
Fuera de La Sele: Piojo Herrera tomará la decisión que tanto le pedían en Costa Rica antes de jugarse todo contra Honduras rumbo al Mundial 2026

Pensando en contentar a la afición costarricense, Piojo Herrera toma una decisión muy apoyada por todos de cara al partido ante Honduras.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Piojo Herrera escucha a los costarricenses. (Foto: Fedefútbol)
La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico en su camino hacia la Copa del Mundo 2026. Tras el empate en Nicaragua y el 3-3 frente a Haití en el Estadio Nacional, el margen de error se redujo al mínimo. Ahora, la Tricolor se juega la vida ante Honduras en un duelo que podría marcar el rumbo definitivo de la eliminatoria.

La presión es enorme. Miguel Herrera ha intentado recomponer el equipo apelando a la experiencia de figuras históricas como Celso Borges, quien no se guardó nada y habló, pero al mismo tiempo ha tenido que lidiar con las dudas sobre el rendimiento de algunos futbolistas jóvenes que no terminan de consolidarse con la camiseta roja.

Uno de los casos más comentados ha sido el de Brandon Aguilera, jugador que llegó a la Sele como promesa de futuro, pero que en los últimos meses no ha logrado convencer ni a la afición ni al cuerpo técnico. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el Piojo estaría por tomar una decisión que muchos costarricenses venían reclamando.

¿Cuál es la decisión que tomará Miguel Herrera?

Muchas posibilidades de que Brandon Aguilera no esté en la convocatoria, decisión técnica de Miguel Herrera”, adelantó Jiménez.

El propio entrenador había sido crítico con el volante en recientes declaraciones: “No le han salido las cosas al muchacho. Tiene voluntad, lo vi en la Copa América hacer cosas muy buenas y hoy no le salen. Si no te salen las cosas, tienes que correr y matarte”.

Y luego agregó: “La gente dice que no corre. Cuando las cosas no salen, hay que correr. Es un jugador de mucha mayor jerarquía y calidad, pero si no le quedan las cosas obvio que queda a deber”.

El descontento de la afición con Aguilera se ha hecho sentir, y ahora parece que Herrera escuchará ese clamor dejando al mediocampista fuera de la convocatoria en el partido más importante de los últimos años. Una decisión que refleja la urgencia del momento: Costa Rica no puede darse el lujo de improvisar y necesita once jugadores al 100% para enfrentar a Honduras y mantener viva la ilusión mundialista.

