UNAFUT ya dio aviso de la sanción: Saprissa podría quedarse con 3 puntos sin jugar en el Apertura 2026

Saprissa podría verse beneficiado por una situación ajena a lo deportivo y sumar una victoria sin jugar en el Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica está teniendo un arranque turbulento. Escorpiones de Belén consiguió el ascenso por una resolución administrativa y luego sumó sus primeros tres puntos en la máxima categoría sin siquiera salir a la cancha.

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A este panorama se sumó el reciente reclamo de Herediano por la presunta alineación indebida de Walter Cortés en el empate 1-1 ante Puntarenas. Y ahora, el Deportivo Saprissa también podría verse beneficiado con una victoria administrativa.

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Saprissa podría ganar sin salir a la cancha

AD San Carlos, equipo que tiene suspendida su licencia para participar en la Primera División debido a una deuda no regularizada con la Caja Costarricense de Seguro Social, ya perdió por 3-0 en la mesa el encuentro correspondiente a la primera fecha contra Escorpiones. La UNAFUT aplicó el artículo 89, inciso 26, del Reglamento de Competición y adjudicó los puntos al conjunto de Belén.

El equipo dirigido por Walter “Paté” Centeno no podrá participar del Apertura 2026 hasta que regularice la deuda y el Comité de Licencias levante formalmente la suspensión que pesa sobre el club.

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El calendario del Apertura marca que Saprissa y San Carlos deben enfrentarse por la fecha 2 el domingo 2 de agosto de 2026, en el Estadio Ricardo Saprissa. Esta sería la segunda presentación del Monstruo ante su público en la temporada, luego de iniciar su campaña frente a Pérez Zeledón este viernes 24 de julio.

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Sin embargo, a día de hoy nadie puede asegurar que el encuentro vaya a disputarse. San Carlos necesita demostrar que se encuentra al día con sus obligaciones y recuperar su licencia antes de la fecha señalada. Mientras la suspensión continúe vigente, el club no podrá ser programado para competir.

UNAFUT ya anticipó la sanción

Si los Toros del Norte no resuelven su situación antes del 2 de agosto, la UNAFUT tendría que aplicar nuevamente el Reglamento de Competición. En ese escenario, San Carlos sufriría otra derrota por 3-0 y Saprissa recibiría los tres puntos sin jugar, tal como ocurrió con Escorpiones en la primera jornada.

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Por ahora no existe una resolución oficial sobre el partido de la fecha 2. La decisión de la UNAFUT dependerá de lo que suceda durante los próximos días y de si la dirigencia sancarleña consigue levantar la suspensión antes del duelo en Tibás.