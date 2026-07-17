Escorpiones no jugará el repechaje ante Guadalupe y asciende a Primera División después de la decisión de la Fedefútbol.

Este viernes, los Escorpiones de Belén lograron el ascenso a la Primera División de Costa Rica. El conjunto belemita no necesitará del repechaje contra Guadalupe después de lo que ocurrió en las oficinas y jugará por primera vez la máxima categoría.

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Según se dio a conocer en las últimas horas desde la Fedefútbol, Guadalupe no cumplió con la deuda que tenía con la Caja Costarricense De Seguro Social. Por este motivo, no fue habilitado para pelear nuevamente por un lugar en la Liga Promérica.

“Se determinó que Guadalupe no se encuentra al día con sus obligaciones ante la Caja, por lo que, de conformidad con el Reglamento de Licencias y Reglamento de este partido, se acredita una victoria 3 a 0 a favor de Escorpiones y se da su ascenso a la Primera División”, comunicó la Federación.

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Guadalupe no pagó la deuda y Escorpiones jugará en la Primera División

Guadalupe tenía tiempo hasta las 3:00 p.m. para hacerse cargo de la deuda que mantenía con la Caja. No cumplió y, por consiguiente, no obtuvo la licencia correspondiente para competir.

Con este ascenso ya confirmado desde la Federación, el Municipal Liberia ya tiene reemplazo en la máxima categoría. Escorpiones viene de ser el líder de la tabla general de la Liga de Ascenso, logro que le permitió ganarse un lugar en este repechaje que no se disputará finalmente.

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El conjunto dirigido por el mundialista en Brasil 2014, Junior Díaz, hará su debut la próxima semana contra San Carlos, que debía jugar contra Liberia. Los Belemitas ocupan el lugar de los liberianos.

En resumen

Escorpiones de Belén ascendió por primera vez a la Primera División de Costa Rica.

ascendió por primera vez a la Primera División de Costa Rica. Guadalupe fue descalificado del repechaje por deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social.

fue descalificado del repechaje por deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social. Junior Díaz debutará como entrenador de Escorpiones la próxima semana ante San Carlos.