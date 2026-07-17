Jafet Soto lo fue a buscar, pero se lo llevó Escorpiones: el primer fichaje del recién ascendido a la Liga Promérica

Escorpiones de Belén no pierde el tiempo y ya tiene su primer refuerzo para afrontar el Apertura 2026 de la Liga Promérica.

Este viernes 17 de julio, Escorpiones de Belén se convirtió oficialmente en el décimo participante del Apertura 2026. El ascenso se resolvió fuera de la cancha, luego de que quedara cancelado el repechaje que debía disputar contra Guadalupe FC.

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El Equipo de la Rosa no logró acreditar que estaba al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social dentro del plazo establecido. Por ese motivo, Fedefútbol le concedió a Escorpiones una victoria administrativa por 3-0 y confirmó su ascenso automático a la Liga Promérica.

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Ahora, el conjunto de Belén debe acelerar su preparación. El campeonato comenzará el fin de semana del 25 y 26 de julio, por lo que la dirigencia dispone de muy pocos días para reforzar el plantel y adaptarlo a las exigencias de la máxima categoría.

El primer refuerzo de Escorpiones

Horas después de confirmarse el ascenso, el periodista Kevin Jiménez anunció al primer futbolista que llegará para reforzar a los belemitas de cara al Apertura 2026: Waylon Francis.

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“Waylon Francis será nuevo refuerzo de Escorpiones. No llegaron a un acuerdo con Herediano, por lo que cerrará con el recién ascendido”, informó el especialista en el mercado de fichajes costarricense.

El experimentado lateral de 35 años viene de jugar en Municipal Liberia, club al que Fedefútbol le negó la licencia profesional para competir en la temporada 2026-2027. Francis ya había terminado su etapa con los Coyotes y se encontraba libre para definir su futuro.

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El refuerzo que quería Jafet Soto

Antes de aceptar la propuesta de Escorpiones, Francis tuvo la posibilidad de regresar al Club Sport Herediano. La directiva encabezada por Jafet Soto se comunicó con el futbolista e intentó cerrar su vuelta al equipo florense.

Durante varias semanas su regreso al Team pareció muy cercano, aunque las partes nunca llegaron a firmar el acuerdo. Finalmente, la negociación quedó estancada y Escorpiones apareció con una propuesta que terminó convenciendo al experimentado defensor.

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El recién ascendido será el sexto equipo de Waylon Francis en el fútbol costarricense. Antes defendió las camisetas de Brujas, Limón FC, Herediano, Santos de Guápiles y Liberia, además de su extensa experiencia en la MLS.