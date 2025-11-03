Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“No hablamos de Alajuelense”: la fuerte postura de Erick Lonnis en medio de su escándalo con Washington Ortega

Después de la polémica que se armó por una supuesta crítica de Erick Lonnis a Washigton Ortega, el directivo de Saprissa salió hablar.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Erick Lonnis habló de su polémica. (Foto: Teletica)
Erick Lonnis habló de su polémica. (Foto: Teletica)

El exguardameta y actual director deportivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis, rompió el silencio luego de la polémica que se generó en redes sociales tras la publicación de un video de su programa Deporte Más CR, emitido por Teletica, el cual fue interpretado por muchos aficionados de Alajuelense como una burla hacia el arquero manudo Washington Ortega.

El clip, publicado el pasado domingo, mostraba a Lonnis explicando técnicas de cobro de penales, justo en el mismo día en que Alajuelense clasificó a la final de la Copa Centroamericana, en gran parte gracias a las tres atajadas de Ortega en la tanda decisiva ante Olimpia. La coincidencia del momento encendió las redes y provocó una ola de críticas hacia el exportero morado.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el escándalo con Ortega?

Consultado por medios nacionales, Erick Lonnis fue tajante: Nosotros no estábamos hablando del juego Olimpia contra Alajuelense. Hablamos de que en el partido Xelajú vs. Real España los lanzadores patearon muy mal los penales”.

Y agregaron: “Yo nunca he hablado mal de un jugador en lo que llevo de carrera. En el programa no hablamos de Alajuelense ni de Washington Ortega. Nunca menosprecié los tapadones de Ortega”.

Según el ahora dirigente saprissista, el objetivo del segmento era analizar cómo han evolucionado los estilos de ejecución de penales, y no referirse a ningún equipo o jugador en particular.

Publicidad
Oficial: Saprissa anuncia la continuidad de uno de los jugadores más criticados por la afición

ver también

Oficial: Saprissa anuncia la continuidad de uno de los jugadores más criticados por la afición

Lo que decíamos en el programa era que los lanzadores ahora imitan los movimientos de los cracks en Europa”, puntualizó.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega y enfurece a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega y enfurece a Alajuelense

Erick Lonnis revela lo que todos esperaban sobre el sucesor de Juan Carlos Rojas: "El nuevo presidente..."
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis revela lo que todos esperaban sobre el sucesor de Juan Carlos Rojas: "El nuevo presidente..."

Lonnis contó detalles de su relación con Jafet Soto
Deportivo Saprissa

Lonnis contó detalles de su relación con Jafet Soto

Saprissa le renueva a uno de los más criticados
Deportivo Saprissa

Saprissa le renueva a uno de los más criticados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo