“No hablamos de Alajuelense”: la fuerte postura de Erick Lonnis en medio de su escándalo con Washington Ortega

El exguardameta y actual director deportivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis, rompió el silencio luego de la polémica que se generó en redes sociales tras la publicación de un video de su programa Deporte Más CR, emitido por Teletica, el cual fue interpretado por muchos aficionados de Alajuelense como una burla hacia el arquero manudo Washington Ortega.

El clip, publicado el pasado domingo, mostraba a Lonnis explicando técnicas de cobro de penales, justo en el mismo día en que Alajuelense clasificó a la final de la Copa Centroamericana, en gran parte gracias a las tres atajadas de Ortega en la tanda decisiva ante Olimpia. La coincidencia del momento encendió las redes y provocó una ola de críticas hacia el exportero morado.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el escándalo con Ortega?

Consultado por medios nacionales, Erick Lonnis fue tajante: “Nosotros no estábamos hablando del juego Olimpia contra Alajuelense. Hablamos de que en el partido Xelajú vs. Real España los lanzadores patearon muy mal los penales”.

Y agregaron: “Yo nunca he hablado mal de un jugador en lo que llevo de carrera. En el programa no hablamos de Alajuelense ni de Washington Ortega. Nunca menosprecié los tapadones de Ortega”.

Según el ahora dirigente saprissista, el objetivo del segmento era analizar cómo han evolucionado los estilos de ejecución de penales, y no referirse a ningún equipo o jugador en particular.

“Lo que decíamos en el programa era que los lanzadores ahora imitan los movimientos de los cracks en Europa”, puntualizó.