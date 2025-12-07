La Liga Deportiva Alajuelense está pasando por su mejor momento en mucho tiempo. El equipo manudo viene de consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana y clasificó a las semifinales de la Liga Promérica como líder absoluto en la fase regular.

Este gran presente no sólo se da en el plantel profesional, sino que también en el fútbol femenino. El cuadro comandado por Wilmer López domina el campeonato nacional y también el plano centroamericano.

La última noticia en Alajuelense que continúa con este increíble momento futbolístico se da en las ligas menores. Este domingo, en sus redes sociales, la Liga comunicó que “todos los cachorros” jugarán las finales. Desde la U12 hasta la U21. Todas las divisiones clasificaron al partido por el título.

Esta información significa que la Liga podría quedarse con todos los trofeos que hay en juego en el ámbito nacional. Con todas las mejores en la final, Alajuelense tiene pendiente la Gran Final de la Liga Promérica, la cual aseguró por su primer puesto en el Apertura 2025, mientras Saprissa y Herediano no están en su mejor actualidad.

El Centro de Alto Rendimiento de la Liga también está dando sus frutos en el plantel profesional. Este sábado en la victoria contra San Carlos, Machillo Ramírez colocó como titular a Charles Forstner, figura de 18 años de las divisiones menores.

Además, Ethan Barley, figura de la Selección Sub-17 de Costa Rica, fue otro de los que tuvo su debut absoluto. Por si fuera poco, en su primer partido con la Liga marcó el gol que sentenció el resultado por 2-0.