Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Orgullo manudo: Alajuelense presume la noticia que hunde a Saprissa y Herediano ante los ojos de toda Costa Rica

Alajuelense celebra la noticia que lo pone en la cima de Costa Rica una vez más.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El equipo manudo logró un hecho inédito.
© Prensa LDAEl equipo manudo logró un hecho inédito.

La Liga Deportiva Alajuelense está pasando por su mejor momento en mucho tiempo. El equipo manudo viene de consagrarse tricampeón de la Copa Centroamericana y clasificó a las semifinales de la Liga Promérica como líder absoluto en la fase regular.

Este gran presente no sólo se da en el plantel profesional, sino que también en el fútbol femenino. El cuadro comandado por Wilmer López domina el campeonato nacional y también el plano centroamericano.

“Acaban de robar”: Machillo Ramírez enfrenta la acusación que sacude a Alajuelense en la antesala de las semifinales

ver también

“Acaban de robar”: Machillo Ramírez enfrenta la acusación que sacude a Alajuelense en la antesala de las semifinales

La última noticia en Alajuelense que continúa con este increíble momento futbolístico se da en las ligas menores. Este domingo, en sus redes sociales, la Liga comunicó que todos los cachorros” jugarán las finales. Desde la U12 hasta la U21. Todas las divisiones clasificaron al partido por el título.

Alajuelense sacó pecho de clasificar en todas sus categorías menores a sus equipos

Esta información significa que la Liga podría quedarse con todos los trofeos que hay en juego en el ámbito nacional. Con todas las mejores en la final, Alajuelense tiene pendiente la Gran Final de la Liga Promérica, la cual aseguró por su primer puesto en el Apertura 2025, mientras Saprissa y Herediano no están en su mejor actualidad.

El Centro de Alto Rendimiento de la Liga también está dando sus frutos en el plantel profesional. Este sábado en la victoria contra San Carlos, Machillo Ramírez colocó como titular a Charles Forstner, figura de 18 años de las divisiones menores.

Publicidad

Además, Ethan Barley, figura de la Selección Sub-17 de Costa Rica, fue otro de los que tuvo su debut absoluto. Por si fuera poco, en su primer partido con la Liga marcó el gol que sentenció el resultado por 2-0.

¿Quién es y cómo juega Ethan Barley, la joya que brilló con Costa Rica en el Mundial Sub-17 y debutó con gol en Alajuelense?

ver también

¿Quién es y cómo juega Ethan Barley, la joya que brilló con Costa Rica en el Mundial Sub-17 y debutó con gol en Alajuelense?

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Pérez Zeledón vs. Herediano: ¿A qué hora y cómo ver el partido?
Costa Rica

Pérez Zeledón vs. Herediano: ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Figura de Saprissa es señalada por la afición
Deportivo Saprissa

Figura de Saprissa es señalada por la afición

Alajuelense vs. San Carlos ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. San Carlos ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido?

Darwin Cerén perdió la cabeza en el partido de Águila contra Firpo por las semifinales del Apertura 2025
El Salvador

Darwin Cerén perdió la cabeza en el partido de Águila contra Firpo por las semifinales del Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo