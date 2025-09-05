“Vendés a tus compañeros”: Rolando Fonseca prende fuego a Francisco Calvo con un mensaje durísimo después del empate de Costa Rica

El empate 1-1 de Costa Rica en su visita a Nicaragua por el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dejó un ambiente caliente dentro y fuera de la cancha.

La Sele de Miguel “Piojo” Herrera dejó escapar una victoria que parecía en el bolsillo tras adelantarse en el marcador y jugar con un hombre de más durante más de 25 minutos. El resultado fue celebrado como hazaña por los locales, y percibido como una derrota moral por los fanáticos de la Tricolor.

La frase que encendió la polémica

Al finalizar el compromiso, el subcapitán del combinado nacional, Francisco Calvo, intentó explicar lo ocurrido, aunque sus palabras no hicieron más que enfurecer a los hinchas.

“Los niveles se han acortado en todo el mundo”, declaró el zaguero de 33 años que milita en el Al-Ettifaq FC de Arabia Saudita. Una frase que sonó más a excusa que a autocrítica, teniendo en cuenta la ventaja numérica desaprovechada por los ticos, y que Costa Rica ocupa el puesto 40 en el ranking FIFA, mientras que los pinoleros aparecen en la posición 130.

Francisco Calvo no dejó a nadie indiferente con sus declaraciones (FCRF).

Rolando Fonseca no se guardó nada

Quien no tardó en reaccionar fue el histórico Rolando Fonseca, máximo goleador de la Selección Nacional, que arremetió contra Calvo en declaraciones para Teletica. Fonseca no tuvo filtros: “Las distancias se han acortado, no se engañen… Calvo, estás jugando contra 10 y me decís que las distancias se acortaron”, arrancó el exdelantero visiblemente molesto.

Pero la crítica no se detuvo ahí. Como si estuviera hablándole de frente, Fonseca prendió fuego al defensa con pasado en Deportivo Saprissa: “Vos tenés la bola y lo primero que hacés es jugar para atrás. ¿Y tu personalidad, Calvo? ¿Por qué no vas hacia el frente?”.

“Ah, pero le decís al profesor, vendés a tus compañeros, perdón que lo digo así pero son códigos… y le decís al técnico ‘ninguno se mueve’. ¿Y tu personalidad? Hace gestos como diciéndole al profe que nadie se mueve. ¿Y tu personalidad?”, le increpó el ex futbolista sin guardarse nada.

¿Qué dijo el Piojo Herrera?

Por su parte, el técnico Miguel Herrera fue claro en conferencia: “No nos entregamos de la manera en la que debimos habernos entregado. No manejamos el partido como deberíamos, tener más actitud para manejar la pelota. Ellos redoblaron esfuerzos y eso lo hablamos ahorita fuerte en el vestidor. La verdad es que dejamos de hacer”.

Más allá del decepcionante resultado, el Piojo tampoco quiso dramatizar de más: “El resultado es malo, porque veníamos por los tres puntos, pero al final de cuentas es un punto de visitante. La gente habla como si hubiéramos perdido”.