Prendido fuego: la MLS pone a Alonso Martínez a la par de Messi y confirma un nuevo récord histórico con el New York City

La jornada 35 de la Major League Soccer dejó una noticia que ya no sorprende a nadie: Alonso Martínez fue la gran figura del New York City. En la victoria por 2-0 frente al Charlotte, el delantero costarricense de 26 años marcó los dos tantos de su equipo, ambos desde el punto de penal, y se metió de lleno en la pelea por el título de goleador de la temporada.

Con este par de anotaciones, Martínez llegó a 17 en la campaña, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla, solo por detrás de Denis Bouanga (LAFC, 22 goles), Lionel Messi (Inter Miami, 22 goles) y Sam Surridge (Nashville SC, 21 goles).

Martínez llega a un equipo estelar y rompe un nuevo récord

Pero lo del tico no se quedó únicamente en el marcador. La MLS lo eligió entre los once mejores futbolistas de la fecha, incluyéndolo en el equipo ideal de la semana, donde compartió ataque con dos gigantes del fútbol mundial: el surcoreano Heung-Min Son, hoy estrella de LAFC, y Lionel Messi, ídolo del Inter Miami.

Alonso Martínez fue elegido como centrodelantero titular en el esquema 3-4-3 del once ideal, relegando al banquillo a otro artillero de peso como Christian Benteke (DC United). Además, el propio portal oficial de la MLS confirmó un dato histórico: el ex Alajuelense se convirtió en el tercer jugador en toda la historia de la liga en registrar al menos 10 goles ganadores en una sola temporada

Así forma el XI soñado de la MLS

El equipo ideal de la jornada 35 se planta con un 3-4-3 de alto calibre: Brad Stuver (ATX) – Richie Laryea (TOR), Joel Waterman (CHI), Édier Ocampo (VAN) – Brendan McSorley (STL), Evander (CIN), Martín Ojeda (ORL), Denis Bouanga (LAFC) – Lionel Messi (MIA), Alonso Martínez (NYC), Son Heung-Min (LAFC).

El banquillo también impone respeto, con nombres como Matt Freese (NYC), Tim Parker (RBNY), Miguel Almirón (ATL) y Christian Benteke (DC). Al frente de esta constelación, Pascal Jansen, técnico del New York City, quien también fue elegido como entrenador de la semana.