“El agua hasta el cuello”: Piojo Herrera toma una drástica decisión que lo cambia todo en Costa Rica para no quedarse fuera del Mundial 2026

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento decisivo en su camino hacia el Mundial 2026, y la presión de los últimos resultados ha obligado a Miguel “Piojo” Herrera a replantear su estrategia.

El técnico mexicano, consciente de lo que está en juego, tomó una determinación que busca cambiar el rumbo de la Tricolor y reavivar las esperanzas de clasificación.

Con la exigencia de la afición y la necesidad de resultados inmediatos, Herrera no dudó en dar un giro drástico a su plan de trabajo-

¿Cuál es la drástica decisión que tomó Miguel Herrera en La Sele?

En el programa Seguimos cuestionaron la decisión de Miguel Herrera de comenzar a implementar microciclos de entrenamientos con la selección, recordando que en un inicio estaba totalmente en contra de esa metodología.

Según lo comentado, resulta llamativo que ahora, tras los últimos malos resultados y con el equipo en una situación complicada, se abra a esta opción, lo que genera la sensación de que la medida llega demasiado tarde.

“Piojo Herrera decía que los microciclos no. Estaba completamente cerrado con los microciclos. Y debido a los últimos resultados, ahora se abre esa posibilidad. Eso me parece un poco raro. ¿Por qué no lo hizo antes y hacerlo ahora cuando el agua ya está hasta el cuello?“, compartieron en Seguimos.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

¿Cuándo vuelve a dirigir Miguel Herrera a La Sele?

Miguel “Piojo” Herrera volverá a dirigir a la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias rumbo al Mundial el próximo 9 de octubre, cuando el combinado nacional visite a Honduras en un duelo clave dentro de la fase final.

Posteriormente, el estratega tendrá su segundo reto en esta doble jornada el 13 de octubre, cuando Costa Rica reciba en casa a Nicaragua.

