La Selección de Costa Rica se prepara para jugar el partido más que definitorio en las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Los Ticos deberán viajar a Honduras para medirse contra la H en San Pedro Sula por la tercera jornada del Grupo C. Tiene la obligación de sumar para seguir con grandes oportunidades.

Miguel Herrera sabe que es un juego fundamental en su ciclo con La Sele. Los dos empates ante Nicaragua y Haití pusieron en duda su continuidad. Por eso, necesitará sacar un buen resultado en tierras hondureñas, ya que una derrota lo dejaría lejos de los Catrachos.

Ante este momento complicado, dispuso el regreso, por ejemplo, de Celso Borges, quien ya se está entrenando en el microciclo que inició este miércoles. Para la lista definitiva, la cual dará a conocer en los próximos días, el Piojo podría concretar la vuelta de otro futbolista muy importante.

Jeyland Mitchell volvió a jugar después de cuatro meses en Europa

Este jueves, en la Europa League, Jeyland Mitchell volvió a tener actividad después de estar parado por varios meses. El zaguero central se lesionó en la Copa Oro con La Sele y desde entonces no pudo tener minutos con su club.

En el medio, cambió de equipo. Dejó el Feyenoord y pasó a préstamo al Strum Graz, club de Austria que juega la competencia internacional de segundo orden en Europa. Después de un largo tiempo, este jueves 2 de octubre se dio su regreso a las canchas.

El partido de Jeyland Mitchell en los 17′ que jugó.

Mitchell ingresó a los 73 minutos en la victoria por 2-1 contra el Rangers y sumó los primeros tres puntos en el certamen internacional. En la primera jornada, el equipo austríaco cayó derrotado por 2-0 frente al FC Midtjylland. Ahora, con su regreso, el Piojo Herrera podría convocarlo a la espera de que sume más ritmo de competencia.