Jeikel Venegas dio la cara y rompió el silencio luego que hace unos días se diera a conocer un video íntimo, donde él sale en una posición muy comprometedora con la camisola de su equipo Club Sport Cartaginés y en las instalaciones del estadio Fello Meza.

Venegas usó su cuenta oficial de Instagram para manifestarse, en el que se mostró arrepentido de lo sucedido, pero aclarando que esto fue algo que sucedió hace dos años, en el que admitió su error y ofreció disculpas a todos los sectores del club brumoso.

En lo que respecta a Cartaginés, la Junta Directiva fue clara en decir que estarán haciendo un análisis profundo de lo sucedido y que en base a esto se tomará una decisión, la primera medida tomada contra el jugador fue dejarlo fuera de la convocatoria del duelo de ayer versus San Carlos.

La disculpa de Venegas

“Como ser humano cometí un error y como ser humano también me enfrento hoy ante ustedes y me hago responsable ante la situación. Hoy comparto mi posición sobre la situación que se presentó en los últimos días, expresándome con el mayor respeto y responsabilidad, pero siempre hablando desde el corazón

Agradezco a las personas que me han apoyado y pido empatía a las personas que han puesto comentarios sin conocer verdaderamente lo sucedido. Como aclaré en el video), este fue publicado hace 2 años aproximadamente y me falló una persona que estuvo en mi vida en ese tiempo. Me disculpo con la institución y con ustedes, mi intención no fue dañar la imagen del Cartaginés y tampoco exponerme de esa manera

Esto es una enseñanza para todos, exponer la vida privada de una persona no es correcto y se que todos podemos recapacitar sobre esta situación. Pondré mi energía y enfoque en mi familia, mi hijo y las personas que amo, también en mejorar como persona y como jugador para seguir creciendo y continuar trabajando para darle alegrías a nuestra afición.