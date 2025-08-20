Jafet Soto lo logró: Herediano recibe la mejor noticia antes de enfrentar a Sporting San Miguelito

El Club Sport Herediano recibió este miércoles una noticia que cambia el panorama de cara al duelo decisivo frente al Sporting San Miguelito de Panamá, por la Copa Centroamericana.

¿Cuál es la noticia que alegra a los aficionados de Herediano?

Según confirmaron fuentes cercanas al equipo, el delantero Marcel Hernández obtuvo finalmente el permiso migratorio que necesitaba y podrá viajar para estar presente en el partido de este jueves 21 de agosto, encuentro clave en las aspiraciones del Team para clasificar a la siguiente ronda.

El atacante cubano no pudo salir inicialmente con la delegación florense debido a problemas migratorios, una situación que ya había enfrentado en otras ocasiones. Sin embargo, gracias a la gestión de la dirigencia encabezada por Jafet Soto, el tema quedó resuelto y Marcel se unirá al plantel para reforzar el ataque en un momento crucial.

Publicidad

Publicidad

El mismo Hernán Medford, en conferencia de prensa el miércoles, había dejado abierta la posibilidad de que Hernández pudiera sumarse al viaje. La buena noticia llegó horas después y le permite al técnico contar con su principal carta de gol.

Marcel Hernández viajará a Panamá.

Publicidad

Goleador encendido

Marcel atraviesa un gran momento: en la Copa Centroamericana suma dos goles en dos partidos, mientras que en el torneo nacional ya registra tres tantos en cuatro juegos. Sus números lo convierten en una pieza indispensable para el ataque rojiamarillo.

Publicidad

ver también “El mejor recuerdo”: la frase de Hernán Medford que hace enojar a todo Panamá y aviva la tensión con Costa Rica

Un refuerzo de peso para el Team

Con la clasificación en juego y un grupo sumamente parejo, la presencia de Hernández significa un alivio para la afición y el cuerpo técnico. Herediano ahora podrá encarar el reto en Panamá con uno de sus hombres más determinantes.