Sporting San Miguelito vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Hernán Medford? Copa Centroamericana 2025

Este jueves, Club Sport Herediano y Sporting San Miguelito protagonizarán uno de los duelos más llamativos de la cuarta jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El objetivo de ambos equipos es el mismo: ganar para asaltar el segundo lugar del reñido Grupo B.

Los florenses, que afrontarán el segundo partido de la era Hernán Medford, se ubican en el cuarto lugar con 3 puntos. Mientras que la Academia —decidida a seguir los pasos de Plaza Amador, el elogiado equipo panameño que ya clasificó a los cuartos de final— está empatada en 4 unidades con Diriangén.

¿A qué hora juega Club Sport Herediano vs. Sporting San Miguelito?

Sporting San Miguelito y Herediano chocarán mañana, jueves 21 de agosto, a las 7:00 p.m. de Panamá (6:00 de Costa Rica) . El duelo lo albergará el Estadio Universitario, emplazado en Penomé.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Sporting SM vs. Herediano?

Tiene dos opciones para ver este cruce de Copa Centroamericana: suscribiéndose al servicio de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.

¿Cómo llega Sporting San Miguelito?

Sporting San Miguelito llega con la posibilidad de eliminar a Herediano. Los canaleros arriba luego de una fuerte derrota frente a Plaza Amador. Su rendimiento en el Clausura 2025 está muy bajo e intentarán enfocarse en la Copa Centroamericana.

¿Cómo llega Herediano?

Herediano arriba a este encuentro con su nuevo entrenador, Hernán Medford, y a la espera de volver a encontrar su mejor versión. El bicampeón del fútbol costarricense sueña con poder recuperar los buenos resultados que viene teniendo en los últimos años.