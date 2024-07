Jeikel Venegas, jugador del Club Sport Cartaginés, se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de dos videos que lo muestran teniendo relaciones sexuales en las instalaciones del estadio José Rafael Fello Meza.

En las imágenes que circularon en las últimas horas por las redes sociales se puede ver al futbolista de 36 años en los vestuarios y en las gradas del estadio con la nueva camiseta del club.

Pero esta controversia extrafutbolística no es la primera que envuelve a Jeikel Venegas, quien ya había sido investigado por un presunto delito de abuso sexual a finales de 2022.

La investigación contra Jeikel Venegas

A principios de 2023, cuando comenzaron a circular rumores sobre la investigación en su contra, el jugador de Cartaginés salió a defender su inocencia públicamente.

Jeikel Venegas defendió su inocencia (Teletica).

“Yo estoy enterado de eso, pero es algo que es muy falso. Se los voy a decir clarito: yo no he cometido ningún delito de nada. Estoy muy tranquilo. Es algo que me quieren hacer un daño, pero igual se va a resolver este mes, entonces estoy muy tranquilo con eso”, aseguró Venegas.

La lenta marcha de la justicia

Contrario a lo que Venegas esperaba, la investigación no se resolvió ese mes, ni tampoco el siguiente. El Ministerio Público informó que debido a que el caso estaba en una etapa privada, no era posible brindar más información, tal como dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Desde febrero de 2023 no se han reportado novedades sobre la causa del controversial futbolista, aunque tampoco se ha informado que la investigación haya concluido.

Con este nuevo escándalo, el futuro de Jeikel Venegas en Cartaginés es incierto. Las decisiones que tome el club en las próximas horas serán cruciales para determinar si el jugador podrá continuar su carrera en el equipo o si este incidente marcará el final de su etapa brumosa.