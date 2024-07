El futbol de Costa Rica está dando de que hablar por varios temas en esta semana y uno de ellos es por el futbolista Jeikel Venegas de Club Sport Cartaginés, quien se encuentra en el centro de la polémica luego que se filtraran una serie de videos íntimos en las instalaciones del estadio José Rafael Fello Meza.

Estas imágenes se hicieron virales en las últimas horas en las redes sociales, algo que sin duda alarmó a los brumosos que tuvieron que tomar medidas rápidamente, en el que se dio a conocer por medio de un comunicado que Venegas sería puesto en investigación.

Por el momento, Jeilkel Venegas se ha mantenido en silencio, todo lo ha manejado su abogado que se está ocupando de poder ayudar a su cliente, así como esclarecer la situación con su equipo.

La primera medida que tomó Cartaginés

El club brumoso no se quedó con las manos cruzadas y rápidamente dio a conocer su primera postura, la cual fue no incluirlo en el partido de hoy contra Asociación Deportiva San Carlos por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024.

Este sin duda es un mensaje claro que no tolerarán la actitud del futbolista y tal como se había adelantado hace unas horas, una de las posturas más drásticas sería la de rescindirle el contrato al centrocampista quien en diciembre termina su vínculo.

Cartaginés está consultado con el departamento legal para poder dar el siguiente paso, en especial que por tratarse de un problema de indisciplina se buscaría que no se le de dinero, tomando en cuenta que los hechos serían motivos de despido.