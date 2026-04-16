Pese a que aseguraron que no iba a Puntarenas, Rolando Fonseca sorprendió al contestar sobre las negociaciones

El posible aterrizaje de Rolando Fonseca en Puntarenas FC se instaló durante días como uno de los movimientos más llamativos fuera de la cancha. La idea de verlo como gerente general del club porteño generó expectativa, sobre todo por el perfil que buscaba la dirigencia para reestructurar el proyecto.

Todo empezó con el interés de Felipe Medina, dueño del equipo, quien veía en el exdelantero de la Selección de Costa Rica a una figura capaz de liderar una transformación integral. No se trataba solo de ocupar un cargo, sino de asumir el control de una estructura completa.

El ex atancate, fiel a su estilo, no se cerró. Escuchó la propuesta, analizó el contexto y dejó en claro que, para aceptar, necesitaba condiciones claras. Según contaron en diferentes medios, Rolando Fonseca le contestó a Puntarenas y rechazó la propuesta.

¿Qué contestó Rolando Fonseca sobre la oferta de Puntarenas?

“No sé nada. El que menos sabe soy yo, sabe más la prensa”, respondió Fonseca ante la consulta de La Nación, sorprendido por la versión que ya lo daba fuera del proyecto. Una frase que reflejó el desconcierto del exjugador ante la situación.

Rolando Fonseca negó que se haya cerrado la puerta de Puntarenas. (Foto: Teletica)

Fonseca aclaró que nunca hubo un acuerdo cerrado ni una confirmación oficial. Las conversaciones existieron, incluso tenía pendiente enviar un documento con su propuesta, pero todo quedó en una etapa preliminar.

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“Ni fu ni fa, no he hecho nada. No he hablado con él”, agregó, dejando en evidencia que el proceso quedó en pausa sin una resolución clara desde las partes involucradas.

Y concluyó: “No he hablado con él; si quiere, hable con él (Felipe), pero yo creo que son ellos quienes deben decir sí o no. Ya salió que no iba, conmigo no ha hablado nadie, pero no es de extrañarse que uno se entere de las cosas por la prensa”.

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Así, lo que parecía un movimiento inminente terminó diluyéndose en medio de versiones cruzadas. Mientras tanto, Puntarenas sigue su camino en el torneo, ubicado en el octavo lugar y con chances matemáticas de meterse en semifinales, aunque con un margen mínimo.

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En paralelo, Fonseca continúa con su rol como analista y a la espera de definiciones que, por ahora, no llegan. Porque en el fútbol tico, no solo los fichajes de jugadores se caen en el último momento. También los proyectos. Y este, por ahora, quedó en suspenso.

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