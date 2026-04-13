Decisión tomada: Rolando Fonseca ya definió si asumirá como gerente deportivo de Puntarenas

Puntarenas FC empezó a moverse fuerte fuera de la cancha con la intención de reordenar su proyecto deportivo y darle un giro a su estructura. En ese contexto, el nombre de Rolando Fonseca apareció como una opción de peso para asumir la gerencia deportiva, un rol clave pensando en el mediano y largo plazo.

El acercamiento no fue casual. El histórico exdelantero de la Selección de Costa Rica ya cuenta con experiencia en este tipo de funciones y encajaba perfectamente en la idea de construir un proyecto sólido desde la base. Hubo reuniones, conversaciones y una expectativa creciente en el entorno porteño.

Durante varios días, la posibilidad tomó fuerza. Fonseca escuchó la propuesta, analizó los detalles y dejó claro que el rol implicaba mucho más que lo deportivo. En tono paródico, no era solo firmar y listo, era prácticamente tomar las llaves del club.

La respueta de Rolando Fonseca a la oferta de Puntarenas

Sin embargo, cuando todo parecía encaminarse, llegó el giro. Según informó Kevin Jiménez, la llegada de Fonseca a Puntarenas no se concretará por ahora. La negociación se enfrió y el escenario cambió por completo.

“Rolando Fonseca no llegaría a Puntarenas FC de momento, los porteños buscarán otra alternativa”, reveló el periodista, dejando en claro que la operación quedó en pausa y sin acuerdo inmediato.

Rolando Fonseca no llegaría a Puntarenas.

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A hoy, la situación es clara. La incorporación del histórico atacante está complicada y el club ya empezó a evaluar otras opciones para ocupar ese puesto clave dentro de su estructura.

Así, en cuestión de días, Puntarenas pasó de ilusionarse con un nombre fuerte a tener que reconfigurar su plan. Porque en el fútbol, no solo los fichajes de jugadores se caen a último momento. También los proyectos.

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Y mientras Fonseca sigue analizando su futuro, en el puerto ya entendieron que tendrán que mirar hacia otro lado. El nombre estaba sobre la mesa, la idea era clara, pero la decisión final terminó siendo otra.

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Datos Claves

Rolando Fonseca descartó de momento asumir la gerencia deportiva del Puntarenas FC .

descartó de momento asumir la gerencia deportiva del . El periodista Kevin Jiménez informó que la negociación se enfrió y no hubo acuerdo .

informó que la negociación se enfrió y . Puntarenas FC ya evalúa otras alternativas para ocupar el puesto de gerente deportivo.