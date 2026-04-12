“Es mediocre”: Rolando Fonseca aún no llega a Puntarenas y ya lanzó una amenaza que sacude al camerino chuchequero

Rolando Fonseca tiene en sus manos la posibilidad de tomar el control absoluto del proyecto deportivo del Puntarenas FC. Aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión final sobre si aceptará o no la propuesta de la dirigencia porteña, admitió que la idea lo seduce fuertemente. Sin embargo, su eventual desembarco en el Puerto ya empezó a generar turbulencia por las estrictas normas que piensa imponerle al plantel.

Durante su participación del último sábado en el programa Convocados, junto al periodista José Pablo Alfaro, el histórico ex delantero lanzó un aviso frontal a los jugadores: su intención es controlar el 70% de sus vidas mediante una jornada laboral de ocho horas.

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El plan para controlar el 70% del día del jugador

Para Fonseca, el futbolista costarricense está acostumbrado a rutinas demasiado cortas que le impiden dar el salto de calidad. Por eso, su principal exigencia para asumir el cargo es cambiar radicalmente el día a día del equipo.

“Yo creo mucho en el valor de un jugador. Voy a poner como caso el horario de un típico jugador de fútbol profesional, élite, de alta exigencia que quiera y deba soñar con hacer cosas diferentes. El horario de 8 horas de trabajo, que fue uno de los puntos que generó roncha. Pero cuando genera roncha es cuando yo entiendo que aquí no se hace y que por eso es que no llegamos donde debemos llegar“, disparó el máximo goleador que ha visto La Sele.

Su propuesta incluye que el jugador llegue temprano a las instalaciones del club para desayunar, realizar trabajos de elongación y luego cumplir con su hora y media de entrenamiento en cancha. Pero la jornada no termina ahí: los futbolistas deberán quedarse para sesiones de crioterapia, masajes, recuperación y un almuerzo grupal, extendiendo su estadía obligatoria hasta pasadas las 3:00 p.m.

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“Yo controlo el 70% de ese atleta. ¿Qué me queda por el descubierto? El descanso y lo que usted vaya a hacer con su familia. Entonces, comienza a convertirse en un atleta de élite“, explicó Fonseca. “Yo no quiero controlarte a vos, no me interesa. Después de las 3 de la tarde, a mí no me interesa lo que usted haga. Solo el 70% del día. Después, la cancha te pone en evidencia. Porque hay unos que sí se casan con el hábito y otros no”.

“¿A mí qué me importa que se salgan de su zona de confort?”

La idea de exigirle a los futbolistas que cumplan un horario similar al de cualquier otro trabajador ya levantó polvo, pero a Fonseca las críticas lo tienen sin cuidado. “Yo veo gerentes que trabajan las 8 horas y digo, ‘mira, esa persona lo hace por voluntad, ¿cómo no lo va a hacer un atleta?‘”, cuestionó. “Lo que genera resistencia es trabajar más. ¿A mí qué me importa que el jugador se salga de la zona de confort? Para eso le estoy pagando 8 horas de salario“.

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“Después se molestan y sale tras de ellos un periodista diciendo ‘ese puede ser el Talón de Aquiles’. No, no ese no fue el Talón de Aquiles, yo ya sé que la mentalidad de la persona que filtró esa información es mediocre. Porque si yo te tengo, y te estoy chineando y dando todas las comodidades…“., sentenció.

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Para “El Principito”, el conformismo es el gran enemigo del jugador local. Por eso, dejó claro que si asume en Puntarenas, no habrá espacio para quienes no quieran esforzarse. “Si usted me dice ‘yo quiero jugar en Europa, pero no quiero pagar el precio’, ahora váyase, y lo invito a ver los horarios en Europa de trabajo. Si eso es lo típico que se le solicita a un atleta de alto rendimiento… ¿Por qué no se sacrifica si yo le estoy pagando una jornada de 8 horas?“, remató.

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En síntesis