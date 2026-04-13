“¡Te está costando ₡200 millones!”: Rolando Fonseca expuso sin piedad a Mariano Torres tras la derrota que dejó a Saprissa sin liderato

Gran parte de la dolorosa caída del Deportivo Saprissa por 1-2 ante el Municipal Liberia se explica desde el punto penal. Tomás Rodríguez tuvo en sus botines la oportunidad de cambiar la historia del encuentro, pero terminó enviando su disparo a la tribuna.

Aunque el gesto del capitán Mariano Torres fue muy noble al concederle el cobro al delantero panameño para intentar llenarlo de confianza, su decisión terminó saliendo de la peor manera.

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Y esto castigó severamente las aspiraciones moradas en la tabla de posiciones. Ahora, a menos que suceda un verdadero milagro en el cierre de la fase regular, el Monstruo, si quiere celebrar la ansiada copa 41 en el Clausura 2026, deberá hacerlo lejos de casa, cerrando en el siempre hostil Estadio Carlos Alvarado.

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Rolando Fonseca no perdonó a Mariano Torres

La situación no pasó desapercibida en el análisis deportivo matutino de Telenoticias, donde Rolando Fonseca la emprendió directamente contra la decisión del ídolo argentino.

Cuando una de sus colegas puso sobre la mesa la justificación de que Mariano le cedió el balón a Rodríguez para darle seguridad, Fonseca reaccionó con gestos de evidente molestia. “¡Ay, gane confianza en la mejenga del queque!”, espetó de inmediato.

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Fonseca fue muy crítico con Mariano Torres (Teletica).

Acto seguido, el goleador histórico de La Sele señaló que, a su juicio, el capitán morado se equivocó rotundamente en la lectura del partido. “Discúlpeme, hay un error de manejo porque yo, para darle confianza a un compañero, primero consolido los tres puntos. Cuando yo tengo tres puntos asegurados, le doy confianza a alguien”, argumentó Fonseca.

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“Te está costando una taquilla, una final…”

Durante el debate, Juan Carlos Solano intentó intervenir para quitarle peso a la decisión de Mariano y cargar la responsabilidad total de la falla sobre el panameño, argumentando que un jugador de la talla de Rodríguez, con rodaje en Sudamérica, debe tener el talante suficiente para ejecutar un penal sin problemas.

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Sin embargo, Fonseca se mantuvo firme en su postura. Insistió en que un penal siempre es “un 50-50” y le advirtió al número 20 que su nobleza le puede salir demasiado cara a la institución.

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“Nada más te voy a decir cuánto te está costando ese penal por darle confianza a un compañero: ¡¢200 millones! La taquilla, señores. Por eso es tan importante analizar todo, analizar el contexto. Esto no es para confianzas, te está costando 200 millones, una taquilla, una final… estar ahí“, sentenció el “Principito”.

En síntesis

Saprissa dejó ir el partido ante Liberia en gran medida por el penal que Tomás Rodríguez voló a la gradería.

Rolando Fonseca culpó a Mariano Torres por ceder el balón en un momento crítico.

Según Fonseca, esa decisión le podría costar a Saprissa ¢200 millones al arriesgar el liderato y, en consecuencia, la taquilla de una eventual Gran Final en casa.

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