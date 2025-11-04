Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO y GRATIS de El Salvador vs. Corea del Norte por el Mundial Sub-17 de Qatar 2025.
El Salvador Sub-17 0-3 Corea del Norte: EN VIVO y GRATIS el debut de La Selecta en el Mundial de Qatar
El Salvador debuta en el Grupo G del Mundial Sub-17 contra Corea del Norte. EN VIVO y GRATIS desde Fútbol Centroamérica.
¡Gol de Corea del Norte!
Prácticamente debajo del arco tras un centro al área, Kang-rim Ri marcó su segundo del encuentro.
El Salvador 0-3 Corea del Norte | 69'
Goles:
Yu-jin Kim 45' +1 (Pen.)
¡Se salvó La Selecta!
Un remate cruzado de Kang-rim Ri pasó muy cerca de la portería de Oliver Sigernes.
El Salvador 0-2 Corea del Norte | 59'
Goles:
Yu-jin Kim 45' +1 (Pen.)
¡La Selecta avanza!
La Selección de El Salvador intenta a través del juego aéreo descontar en el marcador. Tras dos jugadas en ataque, lograron tener dos tiros de esquina que fueron rechazados de gran manera por la defensa asiática.
El Salvador 0-2 Corea del Norte | 53'
Goles:
Yu-jin Kim 45' +1 (Pen.)
¡Comienza el segundo tiempo!
La Selecta intentará revertir la situación en estos segundos 45 minutos.
El Salvador 0-2 Corea del Norte
Goles:
Yu-jin Kim 45' +1 (Pen.)
¡Terminó el primer tiempo!
Cuando parecía que La Selecta se acercaba a igualar las acciones, llegó un penal sobre la hora para darle una nueva ventaja a Corea del Norte.
El Salvador 0-2 Corea del Norte | Primer tiempo.
Goles:
Yu-jin Kim 45' +1 (Pen.)
¡Gol de Corea del Norte!
Desde el punto penal, marcó Yu-jin Kim al 45+1. Anderson Tula realizó una falta dentro del área y desde la revisión del VAR se determinó la infracción.
El Salvador 0-2 Corea del Norte
¡Cerca del empate!
El Salvador se acercó al área rival con un cabezazo por parte de Brandon Ramírez que encontró bien ubicado al guardameta rival. La Selecta intenta igualar las acciones en el marcador.
El Salvador 0-1 Corea del Norte | 36'
La Selecta intenta responder
La presión de Corea del Norte aumenta para buscar el segundo gol del partido, mientras que La Selecta intenta imponer condiciones de juego que la acerque a la portería rival.
El Salvador 0-1 Corea del Norte | 22'
¡Gol de Corea del Norte!
Al minuto 14 del primer tiempo se adelantaron los asiáticos con anotación de Kang-rim Ri.
El Salvador 0-1 Corea del Norte
¡Comienza el partido!
Inicia el partido para La Selecta en este debut mundialista desde el complejo de Aspire Zone en Qatar.
El Salvador (0-0) Corea del Norte.
¿Cómo llega la Selección de El Salvador a este Mundial Sub17 de Qatar?
La Selecta llega con roce internacional y confianza tras una preparación exigente que incluyó una gira por Europa enfrentando a rivales de élite.
Cuando transcurría el mes de septiembre, la selección juvenil derrotó 3-1 al Atlético de Madrid y aunque cayó ante el Real Betis (2-0) y el Olympique de Marsella (5-1), esos encuentros fortalecieron su experiencia, ritmo competitivo y madurez colectiva.
Ahora en tan solo minutos se medirá a la Selección de Corea del Norte en busca de sumar sus primeros puntos en esta Copa del Mundo.
¡Este es el once confirmado de La Selecta!
¡La Selecta va camino al estadio!
La Selección de El Salvador va rumbo al estadio para su primer partido del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 ante la Selección de Corea del Norte.
¡El Salvador Sub-17 debuta en el Mundial de Qatar 2025!
Empieza el sueño. Empieza el Mundial Sub-17 para El Salvador y el debut de La Selecta se vive en Fútbol Centroamérica.
El conjunto dirigido por Juan Carlos Serrano disputa su primer partido por el Grupo G contra Corea del Norte en el complejo Aspire Zone de Qatar.