“Los días más duros”: Isaac Badilla conmueve a Costa Rica al hablar de su peor momento tras el debut en el Mundial Sub-17

Isaac Badilla enfrentó un momento complicado en el estreno de la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo Sub-17, donde el combinado nacional igualó 1-1 frente a Emiratos Árabes.

Aunque el resultado dejó sensaciones positivas, el partido fue marcado por un episodio desafortunado para el jugador costarricense. Durante el encuentro, Isaac Badilla protagonizó una acción que desató opiniones divididas entre los seguidores, ya que fue expulsado luego de realizar una entrada fuerte sobre un rival.

Esta jugada jugada generó debate en redes y entre aficionados, dejando al futbolista fuera del resto del compromiso y convirtiéndose en uno de los hechos más comentados del debut tico en este Mundial de Qatar 2025.

ver también Ganó la Copa Libertadores, brilló en Europa y ahora llega a Costa Rica: “Inicia una nueva etapa”

El mensaje de Isaac Badilla que conmueve a Costa Rica

Afectado por haber dejado a su equipo con 10 jugadores, Isaac Badilla compartió un mensaje a través de sus redes sociales, asumiendo el error pero también destacando que ahora toca seguir adelante junto al resto de sus compañeros.

“Hay veces que el fútbol te pone a prueba de la forma más dura, pero en cada caída también hay una lección de Dios. Hoy toca levantar la cabeza, aprender de lo vivido y seguir dejándolo todo por este sueño“, compartió Badilla en sus redes sociales.

Mensaje de Isaac Badilla en sus redes sociales

Publicidad

Publicidad

“Cuando Dios está en el centro, hasta los tropiezos se convierten en impulso. Gracias, fútbol, por las lecciones que dejas incluso en los días más duros“, puntualizó Isaac Badilla como parte de su mensaje en redes tras la expulsión.

La Selección Sub-17 de Costa Rica volverá a jugar en el Mundial el próximo jueves 06 de noviembre ante Senegal en busca de su primera victoria que la ubique de gran manera en el Grupo C.

Publicidad

“