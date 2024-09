"Peligroso": en la MLS no pueden creer lo que hizo Alonso Martínez

El delantero costarricense Alonso Martínez atraviesa un momento excepcional en la MLS, donde se ha convertido en la principal figura de su equipo, el New York City FC.

Este fin de semana, Martínez anotó un doblete en el clásico neoyorquino ante el NY Red Bull, partido que finalizó con un contundente marcador de 5-1 en favor de las Palomas.

La MLS se rinde a los pies de Alonso Martínez

Con estos dos goles, el delantero tico elevó su cuenta personal a 14 tantos en 16 titularidades en lo que va de la temporada, con 7 gritos de gol en sus últimos 7 juegos.

La MLS no ha dejado de elogiar a Martínez, y en el programa MLS Wrap Up fue elegido como “La Estrella del Día” por su extraordinaria actuación en el clásico. En este show, el ex futbolista inglés Wright-Phillips, recordado por su paso por equipos como el Manchester City, se mostró asombrado por los números de Alonso Martínez.

“Sus números son una locura. Es un gran ejemplo de que no importa cuándo tendrás la oportunidad, sino cómo la aprovecharás cuando la tengas”, afirmó el ex delantero.

Un goleador mortífero

Wright-Phillips también habló sobre el mapa de calor de Martínez durante los partidos, señalando que “no hay manchas en los extremos del campo, eso me dice que este jugador quiere anotar goles, ser peligroso y encontrar áreas donde se creen oportunidades”.

“Marcar goles es una mentalidad, y él la tiene. Se posiciona en el lugar adecuado y cuando está frente al arco no muestra nada que no sea calma pura”, elogió el inglés.