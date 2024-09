Óscar Ramírez, el histórico ex entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, reveló los detalles de su tan esperado regreso al club manudo, aunque esta vez en un rol diferente al de director técnico.

En una entrevista con el programa La Jugada Perfecta, el Macho habló sobre su nuevo puesto como Coordinador de Desarrollo y Rendimiento en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Alajuelense.

El regreso más esperado por los manudos

El regreso de Ramírez al conjunto rojinegro movilizó a la afición, pero el ex DT dejó claro desde el principio que no volvería al banquillo del primer equipo, donde Alexandre Guimaraes sigue al mando.

Oscar Ramírez retornó a Alajuela.

“Fue una solicitud de don Joseph. Desde hace un tiempo veníamos hablando, él quería el tema de la primera división, pero yo le decía que no”, señaló Ramírez, dejando claro que no tenía intención de interferir con el trabajo que viene realizando Guimaraes en La Liga.

El Macho se enfoca en el futuro de Alajuelense

En cambio, fue el interés por el desarrollo de los jóvenes lo que lo motivó a aceptar un nuevo desafío en el CAR. “Luego ya me tocó el tema de liga menor y a mí siempre me ha gustado. Muchas veces yo me quedaba entrenando algo, para mejorar con algunas cosas, siempre he tenido el gusto por hacerlo”, afirmó Ramírez.

Para concluir, el Macho reveló que ha dedicado este primer mes de trabajo a observar a los jóvenes talentos del CAR: “He estado haciendo un trabajo de observación, de estar mirando y conociendo a los muchachos”, cerró Óscar Ramírez.