Paulo Wanchope se acerca a Europa: prestigioso medio inglés confirma la noticia que sorprende a Costa Rica

Paulo Wanchope vuelve a ser noticia en Inglaterra, esta vez no como jugador, sino como entrenador. El prestigioso medio inglés talkSPORT reveló que el exdelantero costarricense, recordado por su paso por la Premier League, estaría buscando abrirse espacio en los banquillos europeos tras dejar su cargo en el Deportivo Saprissa.

¿Paulo Wanchope de regreso a Inglaterra?

El prestigioso medio inglés talkSPORT sorprendió al incluir a Paulo Wanchope como una de las posibilidades para dirigir en Inglaterra, resaltando su pasado en la Premier League y la conexión que todavía mantiene con el fútbol británico.

Los Wolves atraviesan un inicio complicado en la temporada, ya que no han logrado sumar ni un solo punto en sus primeros cuatro partidos. Pese a este mal arranque, la directiva mantiene la confianza en Vítor Pereira, sin embargo, todo puede cambiar.

Según la publicación, su experiencia como jugador en equipos como Derby County, West Ham y Manchester City, sumada a su reciente trayectoria como entrenador, lo colocan en el radar como una opción interesante para ocupar un banquillo en territorio inglés.

Wanchope y el desafío de volver a Inglaterra

El nombre de Paulo Wanchope vuelve a sonar con fuerza en el Reino Unido, y su posible llegada al fútbol inglés como entrenador abre la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.

Para el exdelantero tico, sería la oportunidad de regresar al lugar donde dejó una huella imborrable, ahora con la ilusión de demostrar su capacidad desde el banquillo.