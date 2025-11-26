Tiene 13 años, es el más joven en debutar en la Youth Champions League y Panamá se lo disputa a España: así juega Luis Muñoz, la joya del Arsenal

Panamá se encuentra en plena disputa con España por una joven promesa del fútbol mundial. Se trata de Luis Muñoz, un preadolescente que con 13 años se metió en la Sub-19 del Arsenal inglés. Nadie quiere perderse a este monstruo.

Hale End es la academia del equipo londinense, que se ha convertido en una de las grandes fuentes de talento deportivo. Esta parece ser inagotable. Nombres como Bukayo Saka, Ethan Nwaneri o Myles Lewis-Skelly han salido desde allí.

Del mismo lugar apareció Max Dowman, una de las joyas de las que habla el fútbol europeo. Con 15 años y 308 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar en Champions. Un récord de precocidad que ya peligra. Inmediatamente después de Dowman, ya pide pista el pequeño Muñoz.

Luis Muñoz, la joya del Arsenal que podría jugar para la Selección de Panamá

Luis Muñoz juega como mediocampista y sorprendió al mundo al meterse entre los convocados del Arsenal Sub-19 para medirse con el Bayern Múnich durante la próxima jornada de la Youth Champions League. Nadie podía creer el récord.

Saltó al césped al minuto 92 en lugar de Brando Bailey-Joseph, hecho por el que se convirtió en el debutante más joven. Lo hizo con 13 años, 11 meses y 15 días de edad. Desbancó al gibraltareño Liam Payas, con 14 años, tres meses y un día.

Muñoz, de padre panameño y madre inglesa, debutó también con la Selección Sub-15 de Inglaterra. Sin embargo, este niño prodigio podría jugar para España, Jamaica y Panamá, además del seleccionado ya mencionado. Todos lo buscarán.

