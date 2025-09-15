En el radar de la Premier League: Wanchope sorprende a Costa Rica con la noticia menos pensada

Paulo Wanchope recibió una noticia que sorprendió a todos en Costa Rica directo desde la Premier League. El histórico delantero tico, recordado por sus grandes actuaciones en Inglaterra, apareció en el centro de la conversación tras un gesto que generó revuelo.

¿Cuál fue la noticia que le llegó a Wanchope desde Europa?

El West Ham recordó con cariño a Paulo Wanchope en el Día de la Independencia de Costa Rica, dedicándole un mensaje especial en sus redes sociales.

Con la frase “¡PURA VIDA, PURA VIDA COSTA RICA!” y un saludo directo a sus “Hammers Ticos”, el club inglés rindió homenaje al histórico delantero que dejó huella en su paso por la Premier League.

Paulo Wanchope con la camiseta del West Ham United

Dicho gesto no pasó desapercibido entre los aficionados, ya que Wanchope es una de las figuras más recordadas del fútbol costarricense en el extranjero. La publicación combinó el orgullo patrio con el reconocimiento a un jugador que marcó época tanto en la Selección Nacional como en el fútbol inglés.

West Ham en su cuenta oficial de Instagram

Paulo Wanchope campeón con West Ham United

Paulo Wanchope conquistó con el West Ham United la Copa Intertoto de la UEFA en la temporada 1999/2000, un torneo que otorgaba el pase a la Copa UEFA y que representó un logro importante para el club inglés en aquella época.

Este título europeo quedó marcado en la carrera del delantero costarricense como una de sus conquistas internacionales más destacadas vistiendo la camiseta de los “Hammers”.

Número de Wanchope con West Ham

Durante su paso por el West Ham United, Paulo Wanchope disputó 46 partidos oficiales, en los que anotó 15 goles y brindó 3 asistencias.

Además estas cifras reflejan su capacidad para marcar diferencias en ataque, mostrando un promedio cercano a un gol cada tres encuentros, lo que confirma el impacto que tuvo en el equipo inglés durante su estadía en la Premier League.